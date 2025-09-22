Наручники, сломанные зубы и 11 медалей. Каким стал чемпионат мира по борьбе для россиян

Не без потерь и у сборной по греко-римской борьбе — не досчитались двух лидеров. Первым прозвучал вердикт по Садыку Лалаеву (до 60 кг) — призеру чемпионатов мира и Европы, на которого очень рассчитывало руководством сборной. Ему в визе отказали. Аналогичная ситуация и с Эмином Сефершаевым (до 55 кг) — двукратным чемпионом Европы, двукратным призером чемпионатов мира. Вот только в момент отказа он уже находился в Загребе и даже успел получить аккредитацию. Вернувшись в гостиницу россиянин встретился с сотрудниками полиции, предложившими ему последовать в отделение. Там Сефершаев провел в изолированном помещении более семи часов, в то время как через стену от него за судьбу борца сражались президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович, член бюро Европейского мира борьбы Георгий Брюсов, консул и адвокат. Все это время на связи с ними было российское министерство спорта и лично министр Михаил Дегтярев. Речь шла о депортации — Сефершаева хотели отправить в наручниках в лагерь для нелегалов. Однако общими усилиями борца отстояли — он, все также, в наручниках, отправился на границу с дружественной Сербией, откуда вылетел домой.