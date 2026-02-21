Ричмонд
Садулаев получил визу в Албанию, где состоится чемпионат Европы по борьбе

Спортсмен пропустил два последних чемпионата Европы и чемпионат мира из-за проблем с визами.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил визу в Албанию, где состоится рейтинговый турнир, а затем чемпионат Европы по спортивной борьбе. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.

Садулаев пропустил два последних чемпионата Европы. В 2024 году ему отказали во въезде в аэропорт Бухареста, через год он не смог получить визу для участия в европейском первенстве в Братиславе. Также из-за проблем с получением визы россиянин был вынужден пропустить чемпионат мира — 2025 в Загребе.

«Он сможет выступить на рейтинговом турнире, соревнования в его весе пройдут в четверг, 26 февраля, — сказал Аванян. — Чемпионат Европы в этом году пройдет также в Тиране, и, если Садулаев туда попадет, проблем с выступлением возникнуть не должно. Абдулрашид в Албании боролся в 2024 году на чемпионате мира, уже после начала историй с визами».

Садулаеву 29 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем чемпионата мира и обладателем четырех золотых медалей чемпионата Европы.

Ближайший турнир по борьбе в Албании — Muhamet Malo Ranking Series 2026 — пройдет в Тиране с 25 февраля по 1 марта 2026 года. Албания не входит в Шенгенскую зону.