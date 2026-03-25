Не суди и судим будешь. МОК критикуют за неспособность жестко осудить казнь 19-летнего иранского борца

Международный олимпийский комитет попал в весьма неприятную ситуацию. В конце прошлой недели МОК распространил заявление, в котором отреагировал на казнь иранского борца вольного стиля Салеха Мохаммади. 19-летний спортсмен (самым заметным его достижением было третье место на Кубке Сайтиева в Красноярске в 2024 году) был публично повешен в Иране в минувший четверг. По версии властей, он и еще два человека были причастны к гибели двух полицейских в ходе протестов, вспыхнувших в конце декабря прошлого года и продолжавшихся несколько недель. Правоохранители погибли 8 января в городе Кум.