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Чемпиона России по вольной борьбе задержали по делу об убийстве

Baza: чемпиона России по вольной борьбе Зангиева задержали по делу об убийстве.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Чемпион России и призер первенства мира по вольной борьбе 18-летний Исса Зангиев задержан по делу об убийстве сверстника во Владикавказе, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Зангиев 13 июня участвовал во встрече в лесопарковой зоне Владикавказа из-за долга в 3,5 тысячи рублей. Переговоры переросли в драку, в ходе которой одному из молодых людей выстрелили в глаз из пистолета. Пострадавшего, Тимура Сакаева, госпитализировали, но спасти его не удалось. Предполагаемый стрелок, который скрылся с места происшествия, уже дал признательные показания. Вместе с ним задержали еще троих участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет.

Как сообщается на сайте СУ СК России по РСО-Алания, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).