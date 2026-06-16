Чемпиона России по вольной борьбе задержали по делу об убийстве

По данным источника, Зангиев 13 июня участвовал во встрече в лесопарковой зоне Владикавказа из-за долга в 3,5 тысячи рублей. Переговоры переросли в драку, в ходе которой одному из молодых людей выстрелили в глаз из пистолета. Пострадавшего, Тимура Сакаева, госпитализировали, но спасти его не удалось. Предполагаемый стрелок, который скрылся с места происшествия, уже дал признательные показания. Вместе с ним задержали еще троих участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет.