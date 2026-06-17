Мамиашвили подтвердил задержание чемпиона России по делу об убийстве

В СК по Республике Северная Осетия — Алания сообщили, что инцидент произошел 13 июня на территории лесопарковой зоны, прилегающей к ул. Кабардинской во Владикавказе. Следователи установили личность причастного к преступлению — им оказался 18-летний житель города Ардона. При этом в СК не сообщают его фамилию. Отмечается, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) продолжается.