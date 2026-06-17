Мамиашвили подтвердил задержание чемпиона России по делу об убийстве

Победитель юношеского чемпионата России по вольной борьбе Исса Зангиев был задержан во Владикавказе по делу об убийстве. Эту информацию «Матч ТВ» подтвердил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Я на связи с министром и федерацией спортивной борьбы Осетии. Трагедия, которая унесла молодую жизнь. Царствие небесное и самые искренние соболезнования. На перспективах одного поставлен крест, а вторая молодая жизнь, к сожалению, прервалась», — сказал он.
Ранее телеграм-канала Baza сообщил, что 18-летнего Зангиева подозревают в убийстве своего сверстника Тимура Сакаева. Отмечалось, что Сакаев приехал поддержать друга, которого вызвали на разговор из-за долга на 3,5 тыс. руб. Встреча в лесопарковой зоне Владикавказа быстро переросла в драку, во время которой один из участников достал пистолет и выстрелил Сакаеву в глаз. Медикам спасти его жизнь не удалось.
В СК по Республике Северная Осетия — Алания сообщили, что инцидент произошел 13 июня на территории лесопарковой зоны, прилегающей к ул. Кабардинской во Владикавказе. Следователи установили личность причастного к преступлению — им оказался 18-летний житель города Ардона. При этом в СК не сообщают его фамилию. Отмечается, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) продолжается.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Северной Осетии.
Зангиев в 2025 году стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира (до 17 лет) в Афинах в весовой категории до 80 кг. В том же году он выиграл первенство России среди юношей до 18 лет.