Турнир по парусному спорту на ПМЭФ пройдёт в международном формате | Источник: Чемпионат.com

Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в яхт-клубе «Пестово» в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Регата имени Ченцова откроет серию Tenzor International Cup, которая посвящена памяти выдающихся людей в парусном спорте.

«На ПМЭФ уже проходили международные турниры среди клубных команд по дзюдо, боксу и велоспорту. Парусный спорт расширил линейку этих возможностей. Отмечу качественную работу организаторов по взаимодействию с зарубежными коллегами. Важно, что имя Игоря Ченцова продолжает работать на российский парусный спорт», — сказал директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов.

Одним из фаворитов турнира и всей серии будет сербская команда ZID artSailing Team, за которую выступят серб Зоран Паунович, немец Дастин Бальдевайн и два россиянина — Андрей Кирилюк и Даниил Банаян.