Вечный молот. Непревзойденный Юрий Седых

Четыре советских рекорда, которые все еще держатся: рекорд женской эстафеты 4×400 метров на Играх в Сеуле (3:15.17), рекорд Галины Чистяковой в прыжках в длину (7.52 метра) и рекорды супружеской пары — Натальи Лисовской в толкании ядра (22.63 метра) и Юрия Седых в метании молота (86.74 метра).

Уроженец Новочеркасска, столицы донского казачества, Юрий Седых вспоминал, что увлекся метанием, потому что жил рядом со стадионом, и был очарован данным видом легкоатлетической программы. Со снарядами был дефицит — облегченных «детских» не было совсем. Поэтому сразу пришлось метать взрослые. Спортсмен рано заявил о себе, попав в сборную СССР в 1973 году в 18-летнем возрасте. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале 21-летний Седых совсем не был фаворитом. В данном статусе подошел к соревнованиям чемпион Мюнхена Анатолий Бондарчук, который к тому моменту параллельно с собственными выступлениями тренировал и Седых. Молодой метатель не оставил соперникам шанса, отправил снаряд на 77,52 метра и установил олимпийский рекорд. Анатолий Бондарчук на тех соревнованиях добыл бронзовую медаль. Вскоре киевлянин завершил карьеру спортсмена и сконцентрировался на тренерской деятельности. Специалисты называют Бондарчука в числе лучших тренеров по метанию молота в истории.

Юрий Седых и Анатолий Бондарчук | Источник: РИА "Новости"

Существует легенда, что Седых чуть не опоздал на финал соревнований в Монреале. Всему виной… мультсериал «Том и Джерри», на тот момент почти не известный советскому зрителю. Спортсмен вспоминал, что зашел в комнату отдыха утром, вставил кассету и завис. На финал его отправил толкатель ядра Александр Барышников, который в поисках Седых заглянул в ту самую комнату. На пробные попытки Юрий опоздал, но это не помешало ему выиграть.

К сожалению, неизвестно, какие конкретно серии чуть не остановили чемпиона в самом начале олимпийского пути. В серии мультфильмов не редко уделялось время олимпийским видам спорта. Метание молота, к сожалению, было обойдено стороной, а вот от молотка незадачливому Тому не раз доставалось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239473&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Золотая медаль монреальской Олимпиады не стала поводом почивать на лаврах, ведь впереди предстояло принять участие в домашних Олимпийских играх в Москве. Не стоит говорить о том, какое внимание уделялось подготовке к этим соревнованиям. Советским метателям удалось подтвердить статус лучших в мире. Все три медали оказались в копилке советской сборной. Бронзовую медаль завоевал еще один воспитанник Бондарчука — эстонец Юри Тамм. Серебряную — Сергей Литвинов, а золотую медаль в привычном слегка флегматичном и очень убедительном стиле завоевал Юрий Седых. Однако можно сказать, что Седых подготовил сюрприз. К тому моменту Седых был известен зрителям своей фирменной бородой, а перед Олимпиадой в Москве сбрил ее, оставив только усы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239474&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1980-е годы в метании молота доминировали советские спортсмены. Юрий Седых и Сергей Литвинов были безоговорочно лучшими. Красноречивый факт: всего 12 раз в истории легкой атлетики молот был отправлен за 85 метров — 8 раз Юрием Седых и 4 раза Сергеем Литвиновым. С тех пор никто не смог вклиниться в результаты этих двоих, около 20 лет назад близки были белорус Вадим Девятовский (84.90) и японец Кодзи Мурофуси (84.86), но отметка в 85 метров преодолена ими не была.

Самый дальний бросок в своей карьере Седых совершил в 1986 году на чемпионате Европы в Штутгарте, метнув молот на 86.74 метра.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239476&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Я понимал, что эта попытка близка к пределу человеческих возможностей. В тот день все сложилось воедино: настроение, физическая форма, амбиции, конкуренция, сектор, болельщики и погода. Юрий Седых

«Хотя двумя месяцами ранее в Таллине была примерно такая же ситуация. Я установил очередной мировой рекорд — 86,66 — и был уверен, что в следующей попытке отправлю молот за 87 м. Посмотрел на Анатолия Бондарчука, своего тренера, а он показывает жестами: нужно заканчивать», — вспоминал Седых события того дня.

На Олимпийские игры в Сеуле Седых ехал в статусе рекордсмена мира и главного фаворита, но уступил своему главному сопернику. Сергей Литвинов в пятой попытке отправил снаряд на 84.80 метров. Этот олимпийский рекорд не побит до сих пор, так же как и мировой рекорд Юрия Седых.

Он мог бы попасть и на Игры 1992 года, набрав перед тем отличную форму, но на отборе Седых уступил более молодым конкурентам. В Барселоне весь пьедестал был занят представителями Объединенной команды (Абудавалиев, Астапкович, Никулин).

В 1990-е Седых вместе с женой, рекордсменкой мира и олимпийской чемпионкой в толкании ядра Натальей Лисовской уехал во Францию, чтобы в Россию уже не вернуться. Дочь рекордсменов мира Алексия Седых выступала за Францию и в 2010 году победила на Летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. Однако на взрослом уровне высоких результатов, увы, не добивалась.

Седых с женой Натальей Лисовской | Источник: РИА "Новости"

Оксана Кондратьева, дочь Юрия Георгиевича от первого брака с олимпийской чемпионкой 1980 года в беге на 100 метров Людмилой Контратьевой, также специализировалась в метании молота. Ее наивысший результат — седьмое место на чемпионате мира 2013 года в Москве.

В апреле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Оксану на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Невероятные результаты Седых рождали разнообразные слухи от недоброжелателей о зависимости показанных результатов от фармакологии. Григорий Родченков в своей книге «Дело Родченкова» также говорит, что по его информации Юрий Седых плотно сидел на стероидах.

Сам спортсмен отрицал все обвинения.

Я проходил контроль после каждого своего мирового рекорда и на всех официальных стартах. За это время набралось более сотни проб! Более того, в начале 90-х пошли первые внесоревновательные проверки. Знаете, куда поехали первые инспекторы? В Россию. Проверяли как раз нашу группу метателей. Понимаете, каждое поколение живет по законам своего времени. И мы из установленных рамок не вылезали. Юрий Седых

Седых запомнился прежде всего своей техникой, а не могучим атлетизмом. В отличие от многих конкурентов он делал не четыре, а три оборота с молотом перед метанием.

«Подходили тренеры, говорили, что, если добавлю четвертый оборот, метну за 90 м. Но не пошло. Не те ощущения. Да и скорость за три оборота я развивал огромную. Ученые как-то посчитали: я разгонялся даже быстрее Литвинова, который визуально был лучшим в этом компоненте», — вспоминал рекордсмен мира.

14 сентября 2021 года Юрий Георгиевич Седых скончался от сердечного приступа в пригороде Парижа. Ему было 66 лет. В 2022 году по инициативе Натальи Лисовской прах двукратного олимпийского чемпиона был захоронен в подмосковных Мытищах на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества».