Олимпийская чемпионка раскритиковала Минспорта, ОКР и ВФЛА

Олимпийская чемпионка 2021 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене не видит смысла снова обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы, как и три года назад, попытаться отстоять свое право выступить на Олимпийских играх.

«Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS, чтобы попытаться отстоять свое право выступать на Олимпийских играх в Париже. Времени осталось очень мало, а суды в CAS очень дорогие. Это я знаю на личном опыте 2021 года. По-хорошему, защитой атлетов должны заниматься министерство спорта, олимпийский комитет и наша федерация. Но они в очередной раз не справились с этой задачей. Когда спортивные чиновники путешествуют по миру больше самих атлетов, это говорит о том, что в нашем спорте что-то не так», — приводит ТАСС слова Ласицкене.

Ласицкене подавала апелляцию в CAS в январе 2021 года, за восемь месяцев до старта легкоатлетического олимпийского турнира на Играх в Токио. В своем иске она оспаривала новые антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которые давали федерации право лишить спортсменку возможности выступать на международных стартах из-за того, что она является россиянкой. Тогда Ласицкене выступала против того, что на Олимпиаду в Токио могли поехать не более 10 российских легкоатлетов. CAS принял решение отклонить иск спортсменки в ноябре, спустя три месяца после окончания Олимпиады, посчитав, что все ограничения были направлены на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, а права самой спортсменки, по мнению суда, тогда не были нарушены.