Чемпионку выгнали со сборов из-за неявки на построение в 8 утра

Чемпионка России в спринтерском беге Кристина Макаренко сообщила, что ее и еще двух спортсменов выгнали со сборов из-за неявки на утреннее построение. По словам Макаренко, со сборов в Новогорске, где спортсмены не проживают на постоянной основе, по той же причине были изгнаны ее муж барьерист Артем Макаренко и многоборец Арсений Елфимов.

«Сегодня наши главные собрали всех тренеров в манеже и сказали, что мы недостойны тут находиться, потому что мы не ходим на построение в 8 утра. Я никогда не видела своего тренера таким кричащим. Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам, — это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет», — написала Макаренко в соцсетях.

«Из-за таких ситуаций и отношения к спортсменам желания тренироваться и выступать каждый раз все меньше и меньше. Про то, насколько обесценились сборы и кто порой на них бывает, я вообще молчу. Было очень жалко, когда я увидела новость о том, что заканчивает Анжелика Сидорова, я думаю, в ближайшие годы количество этих достойных людей, которые завершат свою карьеру, будет больше», — добавила легкоатлетка.