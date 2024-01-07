Василий Алексеев: Он установил 80 мировых рекордов, выиграл два золота на Олимпиаде и умер из-за проблем с сердцем

Детство и юность

Василий Алексеев родился 7 января 1942 года в деревне Покрово-Шишкино, которая позднее вошла в состав поселка Милославское, Рязанской области. Василий стал четвертым ребенком в семье.

Когда мальчику было одиннадцать лет, семья Алексеева переехала на Север в поселок Рочегда, который находился недалеко от Архангельска. Там Василий помогал родителям в валке леса, а в свободное от учебы и работы время посещал различные спортивные секции.

В 1961 году 19-летний парень поступил в Архангельский лесотехнический институт. В этом же году ему присвоили первый спортивный разряд по волейболу, также Василий занимался легкой атлетикой. А спустя два года перешел в тяжелую атлетику и стал тренироваться у Семена Милейко. Под его руководством он начал свой путь к чемпионству и рекордам.

Карьера в тяжелой атлетике

За год тренировок Василий выполнил норматив «Мастера спорта СССР», но в Архангельске звание ему не присвоили. После этого спортсмен отправляется в Шахты — город, в котором тяжелая атлетика в большом почете.

Здесь, в спортивной секции при шахте «Южная», тренировал тяжелоатлетов прославленный спортсмен, олимпийский чемпион Рудольф Плюкфельдер. Заслуженный мастер спорта стал наставником для Василия, но ученик и учитель вскоре закончили сотрудничество, не найдя понимания между собой. Алексеев год тренировался самостоятельно, за это время он придумал и развил собственную систему воздействия физических нагрузок на организм человека.

После периода без тренера Алексеев начал заниматься у старшего тренера Центрального совета Всероссийского добровольного спортивного общества «Труд» Александра Чужина.

В 24-летнем возрасте тяжелоатлет весил 100 килограмм, а спустя четыре года его вес дошел до 133 килограмм. Первый рекорд по жиму Василий установил в январе 1970 год, он составил 210,5 килограмм, а в марте он поставил рекорд в сумме троеборья — 600 килограмм. Спустя год Алексеев семь раз переписал мировые достижения. Это произошло на финальных состязаниях 5-й Спартакиады народов СССР.

Когда спортсмен закрепился в сборной СССР, ему было уже 28 лет — возраст, близкий к ветеранскому в тяжелой атлетике. Но Василия это не волновало, по большому счету, он только начинал.

На свои первые Олимпийские игры в Мюнхене Алексеев ехал главным фаворитом, хотя четыре года назад о нем знали лишь некоторые советские тренеры. Начиная с 1970 года, на протяжении восьми лет подряд, тяжелоатлет штамповал один мировой рекорд за другим и не проиграл ни одного старта. На Олимпиаде Алексеев установил новый олимпийский рекорд в сумме троеборья — 640 килограмм.

За победу ему присвоили ордена Ленина. Алексеев вызвал повышенный интерес среди мировых СМИ, он стал первым человеком в истории тяжелой атлетики, сумевшим в сумме троеборья собрать более 600 кг.

Алексеев успешно выступил и на следующей Олимпиаде, которая прошла в Монреале. Впервые тяжелоатлеты соревновались на Играх в двоеборье (рывок и толчок) после отмены третьего вида упражнений — жима. Он сумел взять 255 килограмм в толчке и 185 килограмм в рывке. Установив мировой рекорд в толчке, Василий Алексеев вновь завоевал золото.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240162&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот выступление на своей третьей Олимпиаде, которая прошла в Москве, 38-летний Алексеев провалил. Хотя был безоговорочным фаворитом. Он не смог справиться с начальным весом в рывке и смазал все три попытки. Эту неудачу в своем интервью Дмитрию Гордону Алексеев объяснил тем, что был отравлен перед соревнованиями собственными тренерами с целью вывести на первое место Султана Рахманова.

За шесть подходов до выхода на помост я выпил какой-то бадяги, которая якобы дает бодрость и силу. Василий Алексеев

Уход из спорта и тренерская деятельность

После неудачного выступления на Играх в Москве Василий решил закончить спортивную карьеру. Еще в 1970-е годы Алексеев основал и стал главой спортивного клуба «600» для школьников. Там он передавал свои знания подрастающему поколению, тренировал юных спортсменов.

В 1990 году Алексеев возглавил сборную команду СССР, а затем СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне команда СНГ выступила триумфально. Она одержала победу в командном зачете, выиграв пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. За успехи в тренерской работе Алексеев был удостоен звания «Заслуженный тренер СССР».

В 1996 году в городе Шахты открыли спортивную школу олимпийского резерва № 15 имени Алексеева. Здесь функционируют семь отделений, где тренируются около 900 спортсменов от 7 до 18 лет. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе в этом же году Василию присвоили звание «почетный гражданин города Шахты».

Смерть и память

9 ноября 2011 года из-за проблем с сердцем Алексеев уехал лечиться в кардиологическую клинику Мюнхена, а 25 ноября 2011 года он скончался. Прославленного спортсмена похоронили на центральном кладбище города Шахты.

Именем Алексеева назвали один из самолетов компании «Аэрофлот». В Шахтах один из проспектов также назван в честь тяжелоатлета, а в Ростове-на-Дону на областном Доме физической культуры Алексееву установлена памятная доска. В декабре 2014 года открыли памятник Василию Алексееву в городе Шахты. Спустя два года состоялось открытие монумента, на малой родине Алексеева, в поселке Милославское.

Достижения

​​1972, 1976 год — чемпион Олимпийских игр;

1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 год — чемпион мира;

1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978 год — чемпион Европы;

1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 год — чемпион СССР во втором тяжелом весе.

Василий Алексеев установил 80 мировых и 81 рекорд СССР. Он является обладателем мирового рекорда по сумме трех упражнений (жим, рывок, толчок), который не может быть побит — 645 кг.

Еще при жизни Алексеева советский поэт и исполнитель песен Владимир Высоцкий написал стихотворение «Штангист» после того, как на чемпионате мира 1970 года в США тяжелоатлет толкнул штангу весом 227,5 кг, установив очередной мировой рекорд.