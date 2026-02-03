Уголовное дело возбуждено по факту смерти экс-главы ВФЛА Балахничева

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Об этом рассказал Олег Курбатов, нынешний председатель Федерации легкой атлетики Москвы.
«По факту смерти Валентина Васильевича возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу СК РФ», — сказал Курбатов «РИА Новости Спорт».
Балахничев умер 2 февраля в возрасте 76 лет. На посту главы федерации он проработал 25 лет, но его карьера завершилась из-за допинговых скандалов, из-за которых его пожизненно отстранили от легкоатлетической деятельности. Он заочно был приговорен парижским судом к трем годам тюрьмы за коррупцию и получение взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.
В своей карьере он также был главным тренером сборной команды РСФСР по легкой атлетике, с 1995 года на протяжении трех сроков был первым вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации. Длительное время Балахничев состоял членом редколлегий спортивно-методических журналов «Лёгкая атлетика» и «Теория и практика физической культуры».