Уголовное дело возбуждено по факту смерти экс-главы ВФЛА Балахничева

Балахничев умер 2 февраля в возрасте 76 лет. На посту главы федерации он проработал 25 лет, но его карьера завершилась из-за допинговых скандалов, из-за которых его пожизненно отстранили от легкоатлетической деятельности. Он заочно был приговорен парижским судом к трем годам тюрьмы за коррупцию и получение взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.