В убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева обвинен его сын

По данным «Спорт-Экспресса», Александр Балахничев приехал к отцу домой в Одинцово. В результате конфликта сын достал нож и пырнул своего отца в ягодицу и нанес ему несколько ножевых ранений. Балахничев-старший был госпитализирован и 2 февраля умер в больнице от полученных ранений на 77-м году жизни.