В убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева обвинен его сын

Сыну бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред, приведший к его гибели.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, сын бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным «Спорт-Экспресса», Александр Балахничев приехал к отцу домой в Одинцово. В результате конфликта сын достал нож и пырнул своего отца в ягодицу и нанес ему несколько ножевых ранений. Балахничев-старший был госпитализирован и 2 февраля умер в больнице от полученных ранений на 77-м году жизни.

Валентин Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991-го по 2015 год. Он занимался легкой атлетикой и представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры спортсмена Валентин Васильевич работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.

Балахничев занимал должность вице-президента Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics), входил в комитет по маркетингу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее IAAF) и выполнял обязанности казначея организации.

В январе 2016 года комитет по этике IAAF принял решение о пожизненном отстранении Балахничева за сокрытие положительных допинг-проб ряда российских спортсменов. В 2020 году Балахничев был приговорен парижским судом к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.