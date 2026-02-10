В убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева обвинен его сын

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, сын бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным «Спорт-Экспресса», Александр Балахничев приехал к отцу домой в Одинцово. В результате конфликта сын достал нож и пырнул своего отца в ягодицу и нанес ему несколько ножевых ранений. Балахничев-старший был госпитализирован и 2 февраля умер в больнице от полученных ранений на 77-м году жизни.
Валентин Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991-го по 2015 год. Он занимался легкой атлетикой и представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры спортсмена Валентин Васильевич работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.
Балахничев занимал должность вице-президента Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics), входил в комитет по маркетингу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее IAAF) и выполнял обязанности казначея организации.
В январе 2016 года комитет по этике IAAF принял решение о пожизненном отстранении Балахничева за сокрытие положительных допинг-проб ряда российских спортсменов. В 2020 году Балахничев был приговорен парижским судом к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.