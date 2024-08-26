Бейсбольная джерси продана на аукционе за рекордные $ 24 млн

На аукцион Heritage Auctions была выставлена джерси Рута, в которой он играл в третьей игре Мировой серии 1932 года против «Чикаго Кабс» (7:5). В этой встрече Рут выбил хоумран, ставший одним из самых легендарных моментов в истории бейсбола. Согласно легенде, в ключевой момент матча Рут указал направление, куда он собирается отбить следующий мяч, после чего ему удалось в эту сторону выбить хоумран. Данный момент вошел в историю бейсбола как «заказанный выстрел Бэйба Рута».