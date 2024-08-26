Бейсбольная джерси продана на аукционе за рекордные $ 24 млн

На аукцион Heritage Auctions была выставлена джерси Рута, в которой он играл в третьей игре Мировой серии 1932 года против «Чикаго Кабс» (7:5). В этой встрече Рут выбил хоумран, ставший одним из самых легендарных моментов в истории бейсбола. Согласно легенде, в ключевой момент матча Рут указал направление, куда он собирается отбить следующий мяч, после чего ему удалось в эту сторону выбить хоумран. Данный момент вошел в историю бейсбола как «заказанный выстрел Бэйба Рута».
Джерси Бэйба Рута находилась на аукционе на протяжении нескольких недель и ушла с молотка за рекордные 24,1 млн долларов. Она почти вдвое превзошла по стоимости коллекционную карточку с изображением другого игрока «Нью-Йорк Янкиз» Микки Мэнтла, которая в августе 2022 года была продана за 12,6 млн долларов.
Рекорд для элементов спортивной экипировки ранее принадлежал майке баскетболиста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, в которой он играл во время первой игры финала НБА 1998 года против «Юты Джаз» (85:88 OT). В сентябре 2022 года она была продана на аукционе Sotheby's за 10,1 млн долларов.
Бэйб Рут считается лучшим бейсболистом в истории и одним из величайших спортсменов в истории американского спорта. Ему принадлежит множество рекордов МЛБ, в том числе рекорд по количеству выбитых хоумранов за карьеру (714). Также Рут является семикратным чемпионом Мировой серии. Свою профессиональную карьеру он закончил в 1935 году. В 1948 году Рут скончался в возрасте 53 лет от рака.