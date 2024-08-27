Бейсболист сыграл за две разные команды в одном матче: видео

26 июня в Бостоне начался матч между «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс». Во втором иннинге игра была прервана из-за дождя, причем это произошло в тот момент, когда Дженсен должен был выйти на биту. Из-за плотного графика регулярного чемпионата, где каждая команда должна сыграть 162 матча за 185 дней, доиграть встречу на следующий день не удалось. В MLB приняли решение назначить доигровку матча на 26 августа, когда «Торонто Блю Джейс» вновь приедут в Бостон.
27 июля «Ред Сокс» и «Блю Джейс» провели обмен, в результате которого Дженсен отправился в «Бостон» взамен на трех молодых игроков. Таким образом, на момент возобновления матча 29-летний кэтчер был уже игроком противоположной команды.
В понедельник игра возобновилась — вместо Дженсена на биту вышел его бывший одноклубник Далтон Варшо, а сам Дженсен расположился позади него, выйдя на позиции кэтчера. Доигранный матч закончился победой «Торонто» со счетом 4:1, после чего сразу началась вторая игра, которая также завершилась победой команды из Канады со счетом 7:3.
Дэнни Дженсен стал первым игроком за более чем вековую историю MLB, которому удалось сыграть за обе команды в одном матче, однако подобное уже случалось в низших лигах. В 1986 году аутфилдер Дэйл Холман при схожих обстоятельствах сыграл за «Сиракьюз Чифс» и «Ричмонд Брэйвз» в одной и той же игре на уровне Triple-A.