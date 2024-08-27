Бейсболист сыграл за две разные команды в одном матче: видео

26 июня в Бостоне начался матч между «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс». Во втором иннинге игра была прервана из-за дождя, причем это произошло в тот момент, когда Дженсен должен был выйти на биту. Из-за плотного графика регулярного чемпионата, где каждая команда должна сыграть 162 матча за 185 дней, доиграть встречу на следующий день не удалось. В MLB приняли решение назначить доигровку матча на 26 августа, когда «Торонто Блю Джейс» вновь приедут в Бостон.