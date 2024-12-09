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Бейсболист подпишет самый большой контракт в истории спорта

Как сообщает ESPN, 26-летний доминиканец Хуан Сото договорился о контракте с «Нью-Йорк Метс» на рекордные 765 миллионов долларов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Метс» договорился с доминиканцем Хуаном Сото о 15-летнем контракте на сумму 765 миллионов долларов — это крупнейшая сделка в истории профессионального спорта. Официальное объявление будет сделано после того, как спортсмен пройдет медосмотр.

Сото превзошел рекорд другого бейсболиста — японца Сехея Отани, чей десятилетний контракт с «Лос-Анджелес Доджерс» оценивается в 700 миллионов долларов.

Соглашение доминиканца с «Метс» включает в себя возможность отказа от контракта через пять лет, но, если Сото останется верен соглашению, выплаты будут увеличиваться на 4 миллиона в год, а общая сумма превысит 800 миллионов долларов. Контракт также включает подписной бонус в размере 75 миллионов.

На данный момент Сото выступает за другой клуб из Нью-Йорка — «Янкис». В Главной лиге бейсбола он играет с 2018 года, за это время доминиканец трижды участвовал в Матче всех звезд лиги. В 2019 году он стал победителем Мировой серии в составе «Вашингтон Нэшоналс».