Бейсболист подпишет самый большой контракт в истории спорта

Соглашение доминиканца с «Метс» включает в себя возможность отказа от контракта через пять лет, но, если Сото останется верен соглашению, выплаты будут увеличиваться на 4 миллиона в год, а общая сумма превысит 800 миллионов долларов. Контракт также включает подписной бонус в размере 75 миллионов.