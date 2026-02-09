Ричмонд
Егор Демин пропустит ближайший матч «Бруклина» в НБА

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Демин пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НБА против «Чикаго». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Тренерский штаб «Бруклина» во главе с испанским специалистом Жорди Фернандесом принял решение предоставить 19-летнему россиянину отдых после неудачного матча против «Вашингтона» (127:113), в котором он записал на свой счет всего четыре очка. Домашней игре против «Вашингтона» предшествовала выездная игра против «Орландо» (98:118), в которой Демин набрал рекордные для себя в НБА 26 очков.

Матч против «Чикаго» пройдет в Нью-Йорке в ночь на вторник, 10 февраля. Также в этой игре из-за проблем с коленом не примет участия лидер «Бруклина» Майкл Портер.

В ночь на четверг, 12 февраля, «Бруклин» дома сыграет против «Индианы», после чего отправится на недельный перерыв на Матч всех звезд. Статус Демина и Портера на этот матч пока неизвестен.

Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 45 матчей, проводя на паркете в среднем 24,5 минуты и набирая в среднем 10,7 очка, 3,1 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,8 потерях.

«Бруклин» с результатом 14−37 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

