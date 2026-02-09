Егор Демин пропустит ближайший матч «Бруклина» в НБА

Узнать больше по теме

Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста

Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.