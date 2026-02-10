Ричмонд
«Бруклин» без Демина в третий раз в сезоне обыграл «Чикаго»

«Бруклин» на своем паркете одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (123:115).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Самым результативным игроком матча стал Ник Клэкстон из «Нетс». Он провел на паркете 32 минуты. За это время баскетболист сделал дабл-дабл, набрав 28 очков при 10 подборах, также на его счету четыре результативные передачи. Еще один дабл-дабл в составе «Бруклина» оформил Нолан Траоре (13 очков и 13 передач). У «Чикаго» больше всех очков набрал Анферни Саймонс. Он сыграл 34 минуты, набрав 23 очка при трех подборах. Также он отдал семь результативных передач.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин не принял участие в матче. Накануне стало известно, что тренерский штаб «Нетс» во главе с испанским специалистом Жорди Фернандесом принял решение предоставить 19-летнему россиянину отдых после неудачного матча против «Вашингтона» (127:113), в котором он записал на свой счет четыре очка. Домашней игре против «Вашингтона» предшествовала выездная встреча с «Орландо» (98:118), в которой Демин набрал рекордные для себя в НБА 26 очков.

Напомним, Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 45 матчей, проводя на паркете в среднем 24,5 минуты и набирая в среднем 10,7 очка, 3,1 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,8 потерях.

«Бруклин» с результатом 15−37 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» дома сыграют с «Пэйсерс».


