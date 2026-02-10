«Бруклин» без Демина в третий раз в сезоне обыграл «Чикаго»

Самым результативным игроком матча стал Ник Клэкстон из «Нетс». Он провел на паркете 32 минуты. За это время баскетболист сделал дабл-дабл, набрав 28 очков при 10 подборах, также на его счету четыре результативные передачи. Еще один дабл-дабл в составе «Бруклина» оформил Нолан Траоре (13 очков и 13 передач). У «Чикаго» больше всех очков набрал Анферни Саймонс. Он сыграл 34 минуты, набрав 23 очка при трех подборах. Также он отдал семь результативных передач.