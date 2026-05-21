Егор Демин не вошел в символические сборные новичков сезона НБА

Как сообщает пресс-служба НБА в соцсетях, в первую команду вошли Ви Джей Эджкомб из «Филадельфии», первый номер драфта НБА-2025 и лучший новичок года Купер Флэгг из «Далласа», игрок «Шарлотт» Кон Книппел, Дилан Харпер из «Сан-Антонио» и баскетболист «Мемфиса» Седрик Кауард.
Во вторую пятерку были включены Дерик Куин из «Нью-Орлеана» и его партнер по команде Джеремая Фирс, Максим Рейно из «Сакраменто», игрок «Юты» Эйс Бэйли и Коллин Мюррей-Бойлс, представляющий «Торонто».
В марте 20-летний Демин досрочно завершил сезон из-за обострения подошвенного фасциита. Эта травма мешала ему в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА. Позднее спортсмен перенес операцию.
Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл 52 матча, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.
«Бруклин» с 20 победами и 62 поражениями занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.