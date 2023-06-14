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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Шведа: уже в июле Алексей сможет проводить тренировки с мячом

Агент баскетболиста Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал о здоровье футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

Агент российского защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал о здоровье баскетболиста и заявил, что журналисты приписывают ему слова, которые он не говорил.

В СМИ появлялись цитаты Фимича, в которых он якобы заявил о том, что у Шведа в голове обнаружили тромб после уличной драки.

«Не понял, откуда это взялось. Какой тромб в голове Алексея? Я не говорил такие слова ни одному российскому журналисту. Повторное КТ не показало никаких проблем. Понятно, что совсем бесследно для здоровья эти побои пройти не могут, но динамика выздоровления идёт хорошо. Как я говорил ранее, врачи дают оптимистичные прогнозы. Уже в июле Швед сможет проводить тренировки с мячом», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».

Напомним, Алексей Швед был атакован компанией мужчин возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти. Позднее сообщалось, что Швед выписан из больницы и завершает процесс восстановления.

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