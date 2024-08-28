«Быки» продлят победную серию: прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар»

«Краснодар» идет в этом сезоне без поражений, а последние 4 матча выиграл в том числе у ЦСКА и «Динамо». Однако между результатами и игрой есть расхождение, футбол «быков» пока не впечатляет. Исключением стал матч с «Динамо», там соперник был не против отвечать атакой на атаку. Там же, где нужно преодолевать плотную оборону, краснодарцы часто впадают в ступор. Таким был матч против «Пари НН» 10 дней назад. Игроки «Краснодара» допускали много брака в передачах в позиционной атаке, не хватало смелых решений. После перерыва команда Мусаева стала чаще бить (13:0 по ударам), и Мозес сделал дубль после выхода на замену.