«Быки» продлят победную серию: прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар»

«Пари НН» проведет первый матч дома после трех игр на выезде. Турне получилось непростым: кубковое поражение по пенальти от ЦСКА, упущенная победа с «Краснодаром» (1:2) и поражение от «Крыльев Советов» (1:3). Все-таки тактика Илича с парковкой автобуса у своей штрафной и редкими контратаками особо не работает. И это еще нижегородцы показывают невероятную реализацию моментов. Они мало создают, но забили в 7 матчах сезона из 8. Единственный плюс в последних играх — «Пари НН» меньше пропускает, чем весной 2024-го и на старте чемпионата.
«Краснодар» идет в этом сезоне без поражений, а последние 4 матча выиграл в том числе у ЦСКА и «Динамо». Однако между результатами и игрой есть расхождение, футбол «быков» пока не впечатляет. Исключением стал матч с «Динамо», там соперник был не против отвечать атакой на атаку. Там же, где нужно преодолевать плотную оборону, краснодарцы часто впадают в ступор. Таким был матч против «Пари НН» 10 дней назад. Игроки «Краснодара» допускали много брака в передачах в позиционной атаке, не хватало смелых решений. После перерыва команда Мусаева стала чаще бить (13:0 по ударам), и Мозес сделал дубль после выхода на замену.
Чего ждать от сегодняшней встречи в Кубке России? У «Пари НН» впереди матч с «Зенитом», у «Краснодара» — с «Локомотивом». Так что ждем сегодня максимально резервные составы. У «быков» восстановился Смолов, видимо, он и выйдет в нападении вместо Кордобы. В любом случае у «Краснодара» более качественные игроки. Если не будет проблем с мотивацией, то команда Мусаева продлит победную серию. «Фонбет» на успех гостей в основное время дает коэффициент 1,73. Можно присмотреться и к такому комбо: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2,08 в БК BetBoom.
Андрей Санталов