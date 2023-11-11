UFC 295: Прохазка — Перейра

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Иржи Прохазка vs Алекс Перейра​​​​​​​ Сделать ставку

Иржи Прохазка (29 побед, 3 поражения, 1 ничья; 25 КО/ТКО, 3 SUB) — Алекс Перейра (8 побед, 2 поражения; 6 КО/ТКО)

Главный бой, титульный поединок в полутяжёлом весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Прохазки 1.96, победа Перейры 1.96

Прогноз редакции: победа Перейры

Алекс Перейра находится в шаге от того, чтобы сотворить одно из самых сумасшедших достижений в мире смешанных единоборств. С его дебюта в UFC прошло всего два года, он провел 6 боев в октагоне, завоевал титул в среднем весе, уступил пояс в реванше и теперь может завоевать второй титул, на этот раз в полутяжелом дивизионе. Нужно напомнить, в кикбоксинге Алекс становился чемпионом организации Glory в двух весовых категориях. «Каменная рука» сосредоточился на профессиональной карьере в MMA три года назад возрасте 33 лет. Теперь, в бою против Иржи Прохазки бразилец постарается добавить скальп еще одного экс-чемпиона UFC в свою коллекцию, которая включает поверженных Шона Стрикленда, Исраэля Адесанью и Яна Блаховича.

Иржи Прохазка возобновляет профессиональную карьеру после того, как ему пришлось освободить пояс чемпиона в полутяжелом весе из-за травмы. Боец из Чехии отобрал пояс у Гловера Тейшейры, ныне являющегося тренером Алекса Перейры. Самурай засабмитил черного пояса по бразильскому джиу-джитсу в пятом раунде зрелищного и кровавого противостояния. Бывший боец японского промоушена RIZIN предпочитает биться с открытым забралом, устраивая размен ударами в любом эпизоде боя. Такая хаотичная тактика способствовала тому, что его победная серия продолжается 13 поединков. В бою Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича судьи не выявили победителя, ранее Джамахалла Хилл также оставил пояс из-за травмы. Поэтому, пояс UFC в полутяжелом дивизионе вновь является вакантным.

Джессика Андрадэ vs Маккензи Дёрн Сделать ставку

Джессика Андрадэ (24 победы, 12 поражений; 9 КО/ТКО, 8 SUB) — Маккензи Дёрн (8 побед, 2 поражения; 6 КО/ТКО)

Женский минимальный вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Андрадэ 2.75, победа Дёрн 1.48

Прогноз редакции: победа Дёрн

Джессика Андрадэ выступала в трех весовых категориях на протяжении карьеры в промоушене, базирующимся в Лас-Вегасе. В 2019 году бразильянка победила Роуз Намаюнас и забрала титул в минимальном весе. Несмотря на колоссальную ударную мощь и профессиональный опыт, в последних трех схватках Джессика трижды проиграла досрочно. Андрадэ 32 года и она успела провести 36 боев в клетке, возможно в одном из следующих поединков экс-чемпионка UFC объявит о завершении карьеры.

Маккензи Дёрн с самого начала выступлений в UFC заявила о себе как будущий претендент на титул, благодаря своим регалиям в мире бразильского джиу-джитсу. Ряд зрелищных эпизодов в боях с ее участием, например рычаг колена или армбар, выглядят как показатель красоты и эффективности ее бойцовского направления в MMA. В октагоне Маккензи сталкивается с проблемами при попытках перевести соперниц на настил и бывает демонстрирует пробелы в ударной технике. Последнее выступление против Анжелы Хилл показало, что Дёрн способна успешно комбинировать ударную технику и грэпплинг, но не всегда может найти нужный угол атаки, чтобы провести сабмишен или серию добиваний, которая заставит рефери остановить бой. В бою с Андрадэ технического арсенала Маккензи в стойке должно быть достаточно, чтобы перевести противницу в партер и прикончить болевым/удушающим приемом.

Назим Садыхов vs Вячеслав Борщёв Сделать ставку

Назим Садыхов (9 побед, 1 поражение; 6 КО/ТКО, 2 SUB) — Вячеслав Борщёв (7 побед, 3 поражения; 6 КО/ТКО)

Лёгкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Садыхова 2.75, победа Вячеслав Борщёва 1.48

Прогноз редакции: победа Борщёва

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254085&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бой Назима Садыхова и Вячеслава Борщёва претендует на то, чтобы привлечь зрителей к экранам задолго до начала главного карда турнира. Назим Садыхов родился в Азербайджане, но уже с семи лет жил в Бруклине, где по настоянию отца занимался такими видами единоборств, как карате, самбо, дзюдо. Назим регулярно выступал на многочисленных соревнованиях и завоевал статус чемпиона страны по кикбоксингу, еще будучи школьником. Садыхов позднее переехал в Лонг-Айленд, чтобы присоединиться к Мерабу Двалишвили и команде Serra-Longo Fight Team. Мэтт Серра и Рэй Лонго являются наставниками для ряда бойцов, завоевавших титулы UFC и ставших претендентами в разных весовых категориях: Криса Вайдмана, Алджамэйна Стерлинга, Эл Яквинты, Мэтта Фреволы. «Черный волк» дебютировал в профессионалах с поражения, позднее реабилитировался серией побед, в основном досрочных. В UFC уроженец Азербайджана попал после выигранного поединка в Dana White’s Contender Series. Назим финишировал двух соперников в октагоне, продемонстрировав значительную ударную мощь и разнообразный технический арсенал в стойке.

Вячеслав Борщёв заработал контракт с UFC также благодаря яркой победе на Dana White’s Contender Series. Уроженец Волгограда начал заниматься кикбоксингом в 8 лет. За его спиной порядка 200 любительских поединков в этом виде боевых искусств и титул чемпиона мира. «Слава Клаус» 20 раз дрался на профессиональном ринге в качестве кикбоксера и позднее сосредоточился на смешанных боевых искусствах. Борщёв вместе с семьей переехал в США, где оказался в команде Alpha Male. Россиянин в интервью не раз указывал, что ему очень помог капитан Alpha Male Юрайя Фейбер. Вячеслав в UFC одержал две победы зрелищными нокаутами и дважды проиграл решением судей оппонентам, которые делали акцент на борцовскую технику и грэпплинг. Тренеры Лонго и Серра наверняка построили тренировочный лагерь своего подопечного вокруг переводов в партер, но велика вероятность того, что Садыхов предпочтет зарубиться в стойке с другим выдающимся представителем кикбоксинга. Такое развитие событий подарит поклонникам MMA яркое противостояние зрелищных ударников.

Сергей Березовский