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11 ноября, источник: Sportmail.ru

UFC 295: Прохазка — Перейра

Иржи Прохазка — Алекс Перейра, Джессика Андрадэ — Маккензи Дёрн, Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв: прогнозы на UFC 295, ставки и коэффициенты.

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Иржи Прохазка — Алекс Перейра

Иржи Прохазка vs Алекс Перейра​​​​​​​

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Алекс Перейра находится в шаге от того, чтобы сотворить одно из самых сумасшедших достижений в мире смешанных единоборств. С его дебюта в UFC прошло всего два года, он провел 6 боев в октагоне, завоевал титул в среднем весе, уступил пояс в реванше и теперь может завоевать второй титул, на этот раз в полутяжелом дивизионе. Нужно напомнить, в кикбоксинге Алекс становился чемпионом организации Glory в двух весовых категориях. «Каменная рука» сосредоточился на профессиональной карьере в MMA три года назад возрасте 33 лет. Теперь, в бою против Иржи Прохазки бразилец постарается добавить скальп еще одного экс-чемпиона UFC в свою коллекцию, которая включает поверженных Шона Стрикленда, Исраэля Адесанью и Яна Блаховича.

Иржи Прохазка возобновляет профессиональную карьеру после того, как ему пришлось освободить пояс чемпиона в полутяжелом весе из-за травмы. Боец из Чехии отобрал пояс у Гловера Тейшейры, ныне являющегося тренером Алекса Перейры. Самурай засабмитил черного пояса по бразильскому джиу-джитсу в пятом раунде зрелищного и кровавого противостояния. Бывший боец японского промоушена RIZIN предпочитает биться с открытым забралом, устраивая размен ударами в любом эпизоде боя. Такая хаотичная тактика способствовала тому, что его победная серия продолжается 13 поединков. В бою Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича судьи не выявили победителя, ранее Джамахалла Хилл также оставил пояс из-за травмы. Поэтому, пояс UFC в полутяжелом дивизионе вновь является вакантным.

Джессика Андрадэ — Маккензи Дёрн

Джессика Андрадэ vs Маккензи Дёрн

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Джессика Андрадэ выступала в трех весовых категориях на протяжении карьеры в промоушене, базирующимся в Лас-Вегасе. В 2019 году бразильянка победила Роуз Намаюнас и забрала титул в минимальном весе. Несмотря на колоссальную ударную мощь и профессиональный опыт, в последних трех схватках Джессика трижды проиграла досрочно. Андрадэ 32 года и она успела провести 36 боев в клетке, возможно в одном из следующих поединков экс-чемпионка UFC объявит о завершении карьеры.

Маккензи Дёрн с самого начала выступлений в UFC заявила о себе как будущий претендент на титул, благодаря своим регалиям в мире бразильского джиу-джитсу. Ряд зрелищных эпизодов в боях с ее участием, например рычаг колена или армбар, выглядят как показатель красоты и эффективности ее бойцовского направления в MMA. В октагоне Маккензи сталкивается с проблемами при попытках перевести соперниц на настил и бывает демонстрирует пробелы в ударной технике. Последнее выступление против Анжелы Хилл показало, что Дёрн способна успешно комбинировать ударную технику и грэпплинг, но не всегда может найти нужный угол атаки, чтобы провести сабмишен или серию добиваний, которая заставит рефери остановить бой. В бою с Андрадэ технического арсенала Маккензи в стойке должно быть достаточно, чтобы перевести противницу в партер и прикончить болевым/удушающим приемом.

Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв

Назим Садыхов vs Вячеслав Борщёв

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Бой Назима Садыхова и Вячеслава Борщёва претендует на то, чтобы привлечь зрителей к экранам задолго до начала главного карда турнира. Назим Садыхов родился в Азербайджане, но уже с семи лет жил в Бруклине, где по настоянию отца занимался такими видами единоборств, как карате, самбо, дзюдо. Назим регулярно выступал на многочисленных соревнованиях и завоевал статус чемпиона страны по кикбоксингу, еще будучи школьником. Садыхов позднее переехал в Лонг-Айленд, чтобы присоединиться к Мерабу Двалишвили и команде Serra-Longo Fight Team. Мэтт Серра и Рэй Лонго являются наставниками для ряда бойцов, завоевавших титулы UFC и ставших претендентами в разных весовых категориях: Криса Вайдмана, Алджамэйна Стерлинга, Эл Яквинты, Мэтта Фреволы. «Черный волк» дебютировал в профессионалах с поражения, позднее реабилитировался серией побед, в основном досрочных. В UFC уроженец Азербайджана попал после выигранного поединка в Dana White’s Contender Series. Назим финишировал двух соперников в октагоне, продемонстрировав значительную ударную мощь и разнообразный технический арсенал в стойке.

Вячеслав Борщёв заработал контракт с UFC также благодаря яркой победе на Dana White’s Contender Series. Уроженец Волгограда начал заниматься кикбоксингом в 8 лет. За его спиной порядка 200 любительских поединков в этом виде боевых искусств и титул чемпиона мира. «Слава Клаус» 20 раз дрался на профессиональном ринге в качестве кикбоксера и позднее сосредоточился на смешанных боевых искусствах. Борщёв вместе с семьей переехал в США, где оказался в команде Alpha Male. Россиянин в интервью не раз указывал, что ему очень помог капитан Alpha Male Юрайя Фейбер. Вячеслав в UFC одержал две победы зрелищными нокаутами и дважды проиграл решением судей оппонентам, которые делали акцент на борцовскую технику и грэпплинг. Тренеры Лонго и Серра наверняка построили тренировочный лагерь своего подопечного вокруг переводов в партер, но велика вероятность того, что Садыхов предпочтет зарубиться в стойке с другим выдающимся представителем кикбоксинга. Такое развитие событий подарит поклонникам MMA яркое противостояние зрелищных ударников.

Сергей Березовский

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