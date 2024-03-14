Ставка на голы: прогноз на матч «Аталанта» — «Спортинг»
Следим за Миранчуком и его командой в еврокубках.
Следим за Миранчуком и его командой в еврокубках.
Неделю назад в Португалии команды сыграли 1:1, но эту ничью мирной не назовешь. «Спортинг» и «Аталанта» насобирали 32 фола на двоих, подали 14 угловых и обстучали все штанги. Так что от того матча справедливо ждали много голов, тем, кто ставил на тотал больше 2,5, просто не повезло. Интересно, что оба тренера тогда выпустили неоптимальные составы. У «Спортинга» в основе не вышел главный бомбардир Дьокереш, не было еще несколько ключевых игроков. Гасперини обошелся без полузащитников Копмейнерса и де Кетеларе и поставил «кубкового» вратаря Муссо.
В первой игре Миранчук отдал голевой пас на Скамакку. Против «Юве» Алексей вышел только в самом конце, так что есть шанс, что сегодня он сыграет с первых минут. На то, что в этой встрече забьет Миранчук или Дьокереш, «Бетсити» дает коэффициент 2,25. Более традиционная ставка — обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,01 в «Марафоне». Лимит по ударам в штангу команды исчерпали неделю назад в Лиссабоне. А моментов они обычно создают много, так что в этот раз ждем россыпь голов.
Андрей Санталов