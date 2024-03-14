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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка на голы: прогноз на матч «Аталанта» — «Спортинг»

Следим за Миранчуком и его командой в еврокубках.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: ФК "Аталанта"

Неделю назад в Португалии команды сыграли 1:1, но эту ничью мирной не назовешь. «Спортинг» и «Аталанта» насобирали 32 фола на двоих, подали 14 угловых и обстучали все штанги. Так что от того матча справедливо ждали много голов, тем, кто ставил на тотал больше 2,5, просто не повезло. Интересно, что оба тренера тогда выпустили неоптимальные составы. У «Спортинга» в основе не вышел главный бомбардир Дьокереш, не было еще несколько ключевых игроков. Гасперини обошелся без полузащитников Копмейнерса и де Кетеларе и поставил «кубкового» вратаря Муссо.

«Аталанта» после этого показала неплохой футбол с «Ювентусом» (2:2). Однако игра игрой, а серия без побед достигла уже 5 матчей для бергамасков. «Спортингу» в чемпионате Португалии проще, лиссабонцы расправились в выходные с «Арукой» 3:0. Чего же ждать от ответной игры в Италии? Кто выйдет в ¼ финала Лиги Европы? Многое будет зависеть от стартовых составов, не применят ли тренеры снова ротацию. По схеме и «Аталанта», и «Спортинг» похожи, они выходят с тремя центральными защитниками и тремя игроками атаки. Обе команды любят высоко прессинговать и не стесняются фолить.

В первой игре Миранчук отдал голевой пас на Скамакку. Против «Юве» Алексей вышел только в самом конце, так что есть шанс, что сегодня он сыграет с первых минут. На то, что в этой встрече забьет Миранчук или Дьокереш, «Бетсити» дает коэффициент 2,25. Более традиционная ставка — обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,01 в «Марафоне». Лимит по ударам в штангу команды исчерпали неделю назад в Лиссабоне. А моментов они обычно создают много, так что в этот раз ждем россыпь голов.

Андрей Санталов

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