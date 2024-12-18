«Реал» добавит Межконтинентальный кубок в свою коллекцию: анонс финала против «Пачуки»

Главный вопрос для «Реала» перед финалом Межконтинентального кубка — сыграет ли Мбаппе. Француз пропустил матч с «Райо» из-за проблем со здоровьем. Но Анчелотти подтвердил, что Килиан готов выйти, так что больших проблем с составом у испанцев нет. Винисиус наконец получил награду лучшему игроку года от ФИФА, так что должен быть в ударе. Беллингем тоже разыгрался в последнее время, а Модрич по-прежнему хорош. «Пачука» постарается навязать борьбу, но силы слишком неравны. К тому же «Реал» — это машина по добыче трофеев, команда Анчелотти знает, как играть в решающих матчах.