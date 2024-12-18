«Реал» добавит Межконтинентальный кубок в свою коллекцию: анонс финала против «Пачуки»

ФИФА поменяла формат клубного чемпионата мира. Теперь турнир с таким названием пройдет летом 2025 года с участием 32 команд. А традиционный декабрьский турнир с клубами-чемпионами 6 конфедераций превратился в Межконтинентальный кубок. «Реал» как победитель Лиги чемпионов получил сразу допуск в финал, а его соперником неожиданно стала мексиканская «Пачука».
У «Реала» достаточно насыщенный график, но команде Анчелотти к этому не привыкать. Чемпион Испании прошел через спад этой осенью, проиграв 4 матча из 7. Из-за травм пропускали матчи важные игроки, плюс адаптация Мбаппе затянулась. Сейчас «Реал», похоже, вышел из кризиса. Были хорошие победы над «Аталантой» и «Жироной». С «Райо Вальекано» в субботу сыграли 3:3, но Анчелотти остался доволен игрой команды. У «Реала» снова хорошо получается ломать ритм и темп матча. Временами мадридцы эффективно прессингуют соперников, временами терпеливо обороняются. А звезды в атаке решают исход матчей.
«Пачука» приехала в Катар как победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Неделю назад мексиканцы выбили из Межконтинентального кубка обладателя Кубка Либертадорес «Ботафого». Команда из Рио-де-Жанейро прилетела спустя три дня после победы в чемпионате Бразилии и вышла на матч с «Пачукой» без нескольких ключевых игроков. Мексиканский клуб сыграл вторым номером и во втором тайме трижды забил бразильцам. Среди тех, кто отличился, был и хорошо знакомый нам форвард Рондон.
В полуфинале Межконтинентального кубка «Пачука» выглядела слабее египетского «Аль-Ахли». После нулей в основное и дополнительное время дело дошло до драматичной серии пенальти. Мексиканцы не забили в двух первых попытках, но затем «Аль-Ахли» допустил на одну ошибку больше.
На что ставить
Главный вопрос для «Реала» перед финалом Межконтинентального кубка — сыграет ли Мбаппе. Француз пропустил матч с «Райо» из-за проблем со здоровьем. Но Анчелотти подтвердил, что Килиан готов выйти, так что больших проблем с составом у испанцев нет. Винисиус наконец получил награду лучшему игроку года от ФИФА, так что должен быть в ударе. Беллингем тоже разыгрался в последнее время, а Модрич по-прежнему хорош. «Пачука» постарается навязать борьбу, но силы слишком неравны. К тому же «Реал» — это машина по добыче трофеев, команда Анчелотти знает, как играть в решающих матчах.
Букмекеры ждут сегодня более чем уверенную победу фаворита. Winline на победу «Реала» с форой −2 предлагает коэффициент 1.95, на фору −2,5 — 2.42. А победу «Реала» в обоих таймах можно взять за 2.29. Также можно присмотреться к желтым и красным карточкам в финале. Мексиканцы больше грубили и с «Ботафого», и с «Ахли». Наверняка они будут часто останавливать звезд «Реала» с нарушением правил. Испанцы тоже могут ответить на грубость. В Winline можно взять тотал карточек больше 4,5 за 1.83, а удаление игрока «Пачуки» — за 6.60.
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