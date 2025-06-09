Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония 9 июня 2025 года: сухое поражение казахстанцев

У Северной Македонии получается удерживать второе место в группе отбора на ЧМ-2026. Команда в последних матчах преобразилась и не проигрывает даже сильным оппонентам. У Казахстана пока есть три очка после двух туров. Победа поднимет казахстанцев на вторую строчку. Получится ли одолеть серьезного соперника, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч Казахстан — Северная Македония
Букмекеры мало верят в хозяев: коэффициент на победу Северной Македонии составляет 2,10, на Казахстан — 4,30. Ничья оценивается в 3,25. Голов ждут минимум — тотал меньше 2,5 стоит 1,55.
Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
Северная Македония в недавней игре с Бельгией показала, что с ней стоит считаться. Возможно, в обороне эта сборная проявляет себя неидеально, но в атаке дела обстоят лучше. Македонцы редко извлекают опасные моменты из позиционных атак, однако скоростные выпады приносят им много моментов у чужих ворот. Нападающие отлично бегут и способны разбираться с защитниками в ситуациях один на один. Ключевой фигурой команды является плеймейкер из «Торино» Элмас, который способен и пробить сам, и отдать точный заброс на рывок партнера.
У Северной Македонии продолжается серия из девяти матчей без поражений. Соперники на этом пути были серьезными не всегда, но с Уэльсом и Бельгией команда подтвердила свой уровень. Про Казахстан такое сказать сложно — лишь две победы в 15 последних играх над Кюрасао и Лихтенштейном.
Перемены не тренерском мостике пока не помогли сборной. Серьезные проблемы есть и в защите, и в атаке. Чаще всего игры заканчиваются всухую и не в пользу казахстанцев. Кажется, что так будет и в этот раз. Македонцы наверняка сыграют первым номером и свои моменты для голов найдут, а удерживать результат нынешняя команда умеет.
Наш прогноз: победа Северной Македонии с форой −1 за 3,00. Также предлагаем ставку на «обе забьют — нет» за 1,72.
Статистические тренды в играх Казахстана и Северной Македонии
|Казахстан
|Северная Македония
|12 поражений в 15 последних матчах.
|9 игр подряд без поражений.
|В 9 из 11 последних игр не проходила ставка «обе забьют».
|Тотал меньше 2,5 проходил в 5 из 6 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на ничью: «Я верю, что Казахстан будет бороться. Квалификация пока только стартовала, да и уже одна победа в активе есть. Северная Македония не так сильно отрывается от команды. Так что на своем поле коллектив точно не уступит. Я верю, что они поделят очки, забив друг другу минимум голов. Мой выбор на эту встречу — точный счет 1:1 за 5,40».
Ставки на матч Казахстан — Северная Македония 9 июня 2025 года
«Обе забьют — нет» за 1,72.
Победа Северной Македонии с форой −1 за 3,00.