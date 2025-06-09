Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония 9 июня 2025 года: сухое поражение казахстанцев

Северная Македония в недавней игре с Бельгией показала, что с ней стоит считаться. Возможно, в обороне эта сборная проявляет себя неидеально, но в атаке дела обстоят лучше. Македонцы редко извлекают опасные моменты из позиционных атак, однако скоростные выпады приносят им много моментов у чужих ворот. Нападающие отлично бегут и способны разбираться с защитниками в ситуациях один на один. Ключевой фигурой команды является плеймейкер из «Торино» Элмас, который способен и пробить сам, и отдать точный заброс на рывок партнера.