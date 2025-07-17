«Шахтер» выиграет, а «Шериф» забьет дважды: экспресс на матчи квалификации Лиги Европы

Еще несколько лет назад «Шериф» из Молдовы стал известен из-за крутого выступления в Лиге чемпионов. Сейчас клуб снова рвется в еврокубки. Коллектив Михайлова, кажется, заслужил это — в официальных матчах они не проигрывают уже 33 матча подряд. Первая игра против «Приштины» из Косово также завершилась уверенным триумфом 4:0. Очевидно, что сейчас это команды разного уровня, и даже домашнее поле вряд ли поможет аутсайдеру пройти дальше. Однако мы не будем ставить на результат, а выберем ставку на индивидуальный тотал «Шерифа» больше 1 — за 1,40.