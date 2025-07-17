«Шахтер» выиграет, а «Шериф» забьет дважды: экспресс на матчи квалификации Лиги Европы

В Лиге Европы пройдут ответные матчи первого раунда квалификации. Выберем самые интересные матчи и соберем экспресс, чтобы не скучать, пока национальные чемпионаты еще не стартовали.
Прогноз на матч «Актобе» — «Легия»
На днях казахстанский «Кайрат» прошел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Теперь такая же возможность, но в Лиге Европы, есть у их соотечественников «Актобе». Правда, противостоять им будет польская «Легия», которая сейчас в отличной форме — четыре победы подряд. В лиге Экстракласа — разгар сезона, а команды — на пике формы. Противостоять им довольно сложно, тем более к матчу они подходят с преимуществом (выиграли 1:0 первую встречу).
«Актобе» в последних играх редко выступает результативно. Вряд ли будет таковым и этот матч — казахстанцам придется больше играть в атаку, но не раскрываться полностью, чтобы не усугубить свое положение. Решительные действия, если и будут предприняты, то ближе к концу встречи. Подстрахуемся и поставим на тотал меньше 3 — за 1,42.
Прогноз на матч «Ильвес» — «Шахтер»
В первом матче «Шахтер» выиграл со счетом 6:0. Результат этого противостояния уже предопределен. Кажется, тренер может заняться ротацией и дать возможность набраться опыта запасным футболистам. Несмотря на это, нынешний «Шахтер» способен победить — не проигрывают уже 11 матчей подряд.
К тому же у «Ильвеса» продолжается национальный чемпионат, где они напряженно борются за лидерство. Следующая игра назначена уже через два дня после матч в Лиге Европы. Финнам вряд ли удастся совершить чудо, поэтому силы можно сэкономить на более реальные достижения. Наш прогноз: победа «Шахтера» — за 1,42.
Прогноз на матч «Приштина» — «Шериф»
Еще несколько лет назад «Шериф» из Молдовы стал известен из-за крутого выступления в Лиге чемпионов. Сейчас клуб снова рвется в еврокубки. Коллектив Михайлова, кажется, заслужил это — в официальных матчах они не проигрывают уже 33 матча подряд. Первая игра против «Приштины» из Косово также завершилась уверенным триумфом 4:0. Очевидно, что сейчас это команды разного уровня, и даже домашнее поле вряд ли поможет аутсайдеру пройти дальше. Однако мы не будем ставить на результат, а выберем ставку на индивидуальный тотал «Шерифа» больше 1 — за 1,40.
Экспресс на футбол 17 июля 2025 года
«Актобе» — «Легия»: тотал меньше 3 — 1,42.
«Ильвес» — «Шахтер»: победа «Шахтера» — 1,42.
«Приштина» — «Шериф»: индивидуальный тотал «Шерифа» больше 1 — 1,40.
Общий коэффициент: 2,82.