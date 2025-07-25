Голевая перестрелка в Краснодаре и результативная игра «Спартака»: экспресс на матчи РПЛ 26 июля

26 июля в российской Премьер-лиге пройдут сразу четыре матча второго тура, среди которых немало интересных вывесок. Мы выбрали три поединка и собрали экспресс из наиболее вероятных событий.
Прогноз на матч «Спартак» — «Балтика»
«Спартак» подходит к игре с «Балтикой» в хорошей форме. Москвичи выиграли матч у «Динамо» Махачкалы в первом туре, но, кажется, не утолили свою жажду голов — пять забитых мячей, но лишь один засчитанный. Красно-белым предстоит еще одна домашняя игра, в которой соперник снова даст возможность атаковать — «Балтика» не делает ставку на контроль мяча и спокойно отдает инициативу оппоненту. При этом для калининградцев это будет уже второй матч подряд на выезде, а в первом — против московского «Динамо» — сил было потрачено немало. Все говорит о том, что встреча станет результативной. Поставим на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 — за 1,63.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ростов»
Сложный матч для прогнозов, так как для команд игра будет сверхпринципиальной — Карпин впервые встретится с бывшим клубом. К чему это приведет, сложно предсказать. Однако форма москвичей пока вызывает вопросы, и количество моментов, допущенных у своих ворот в матче с «Балтикой», не убеждает в силе команды. «Ростов» в этом плане — соперник еще более серьезный и опасный, поэтому без голов из столицы уезжать не должен. Мысль о том, что не забьют ни разу бело-голубые, пока не укладывается в голове, так как мотивация будет запредельной. Поставим на «обе забьют» — за 1,65.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Пока самый яркий матч нового сезона РПЛ. По крайней мере, таким он выглядит на бумаге. «Краснодар» — действующий чемпион, который в первом туре уверенно обыграл соперника 3:0. «Локомотив» — молодой и амбициозный претендент, которого пока не воспринимают всерьез. Однако москвичи свой поединок в первом туре тоже выиграли 3:0. Теперь командам предстоит выявить, кто из них сильнее. Оба коллектива неплохо играют в атаке и пока вряд ли будут отсиживаться в обороне в угоду рациональности, поэтому голевая перестрелка вполне возможна. Поставим на тотал больше 1,5 во втором тайме — за 1,83.
Экспресс на футбол 26 июля 2025 года
«Спартак» — «Балтика»: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 — 1,63.
«Динамо» Москва — «Ростов»: обе забьют — 1,65.
«Краснодар» — «Локомотив»: тотал больше 1,5 во втором тайме — 1,83.
Общий коэффициент: 4,92.