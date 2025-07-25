Голевая перестрелка в Краснодаре и результативная игра «Спартака»: экспресс на матчи РПЛ 26 июля

«Спартак» подходит к игре с «Балтикой» в хорошей форме. Москвичи выиграли матч у «Динамо» Махачкалы в первом туре, но, кажется, не утолили свою жажду голов — пять забитых мячей, но лишь один засчитанный. Красно-белым предстоит еще одна домашняя игра, в которой соперник снова даст возможность атаковать — «Балтика» не делает ставку на контроль мяча и спокойно отдает инициативу оппоненту. При этом для калининградцев это будет уже второй матч подряд на выезде, а в первом — против московского «Динамо» — сил было потрачено немало. Все говорит о том, что встреча станет результативной. Поставим на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 — за 1,63.