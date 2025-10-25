Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» 25 октября 2025 года: легкие три очка для Станковича

В октябре у «Спартака» ни одной победы в Премьер-лиге, красно-белые выигрывали только в Кубке России. Команда Станковича застряла на 6-м месте, лидеры уходят все дальше и дальше. Поэтому позиции серба в клубе весьма непрочны. «Оренбург» тренера уже поменял, осталось только увидеть, поможет ли это команде спастись в РПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Оренбург»
Букмекеры почти не сомневаются в победе красно-белых. Поставить на то, что «Спартак» выиграет, можно за 1,32, на ничью — за 6,10, на победу «Оренбурга» — за 9,60. Матч ожидается голевым, тотал больше 2,5 стоит всего 1,42.
Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург»
Как и год назад, «Спартак» занимает 6-е место после 12 туров в РПЛ. Тогда в конце октября началась 6-матчевая победная серия, которая вернула красно-белых в чемпионскую гонку. Получится ли у Станковича провернуть такой же трюк сейчас? Судя по соперникам в ноябре, вряд ли: «Спартаку» предстоит встретиться с «Краснодаром», «Ахматом», ЦСКА и «Балтикой». Поэтому сегодня Станковичу тем более надо брать три очка. Красно-белые неплохо выглядели в меньшинстве против «Ростова», гол Барко помог уйти от поражения. У «Спартака» есть потери в обороне, но с таким соперником, это не должно сказаться.
«Оренбург» уволил Слишковича после поражения от «Ростова» 0:1. С новым тренером Ахметзяновым команда сыграла 1:1 с «Крыльями Советов», а потом получила 0:6 в Кубке от «Зенита». В Санкт-Петербурге «Оренбург» остался вдесятером уже на 6-й минуте, так что такой разгром можно объяснить. Впрочем, «газовики» вcе равно вышли в плей-офф со 2-го места в группе. А вот в чемпионате России у них всего одна победа в 12 турах. С 8 очками «Оренбург» занимает 14-е место, его спасает, что «Сочи» и «Пари НН» выглядят еще хуже.
Наш прогноз: победа «Спартака» с форой −1,5 за 1,84 и индивидуальный тотал «Спартака» больше 2,5 за 2,00.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Оренбурга»
|«Спартак»
|«Оренбург»
|3 победы в последних 5 матчах с учетом Кубка России.
|7 матчей без побед в РПЛ.
|Тотал больше 2,5 прошел в 4 матчах из последних 5.
|Проиграл «Спартаку» 4 последних матча в Москве.
Ставки на матч «Спартак» — «Оренбург» 25 октября 2025 года
Победа «Спартака» с форой −1,5 за 1,84.
Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2,5 за 2,00.