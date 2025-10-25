Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» 25 октября 2025 года: легкие три очка для Станковича

Как и год назад, «Спартак» занимает 6-е место после 12 туров в РПЛ. Тогда в конце октября началась 6-матчевая победная серия, которая вернула красно-белых в чемпионскую гонку. Получится ли у Станковича провернуть такой же трюк сейчас? Судя по соперникам в ноябре, вряд ли: «Спартаку» предстоит встретиться с «Краснодаром», «Ахматом», ЦСКА и «Балтикой». Поэтому сегодня Станковичу тем более надо брать три очка. Красно-белые неплохо выглядели в меньшинстве против «Ростова», гол Барко помог уйти от поражения. У «Спартака» есть потери в обороне, но с таким соперником, это не должно сказаться.