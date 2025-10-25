Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» 25 октября 2025 года: легкие три очка для Станковича

«Спартак» проэкзаменует «Оренбург» в 13-м туре РПЛ. Варианты для ставок на матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В октябре у «Спартака» ни одной победы в Премьер-лиге, красно-белые выигрывали только в Кубке России. Команда Станковича застряла на 6-м месте, лидеры уходят все дальше и дальше. Поэтому позиции серба в клубе весьма непрочны. «Оренбург» тренера уже поменял, осталось только увидеть, поможет ли это команде спастись в РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Оренбург»

Букмекеры почти не сомневаются в победе красно-белых. Поставить на то, что «Спартак» выиграет, можно за 1,32, на ничью — за 6,10, на победу «Оренбурга» — за 9,60. Матч ожидается голевым, тотал больше 2,5 стоит всего 1,42.

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург»

Как и год назад, «Спартак» занимает 6-е место после 12 туров в РПЛ. Тогда в конце октября началась 6-матчевая победная серия, которая вернула красно-белых в чемпионскую гонку. Получится ли у Станковича провернуть такой же трюк сейчас? Судя по соперникам в ноябре, вряд ли: «Спартаку» предстоит встретиться с «Краснодаром», «Ахматом», ЦСКА и «Балтикой». Поэтому сегодня Станковичу тем более надо брать три очка. Красно-белые неплохо выглядели в меньшинстве против «Ростова», гол Барко помог уйти от поражения. У «Спартака» есть потери в обороне, но с таким соперником, это не должно сказаться.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 13, 25.10.2025, 14:00
Спартак
-
Оренбург
-

«Оренбург» уволил Слишковича после поражения от «Ростова» 0:1. С новым тренером Ахметзяновым команда сыграла 1:1 с «Крыльями Советов», а потом получила 0:6 в Кубке от «Зенита». В Санкт-Петербурге «Оренбург» остался вдесятером уже на 6-й минуте, так что такой разгром можно объяснить. Впрочем, «газовики» вcе равно вышли в плей-офф со 2-го места в группе. А вот в чемпионате России у них всего одна победа в 12 турах. С 8 очками «Оренбург» занимает 14-е место, его спасает, что «Сочи» и «Пари НН» выглядят еще хуже.

Наш прогноз: победа «Спартака» с форой −1,5 за 1,84 и индивидуальный тотал «Спартака» больше 2,5 за 2,00.

Статистические тренды в играх «Спартака» и «Оренбурга»

«Спартак»
«Оренбург»
3 победы в последних 5 матчах с учетом Кубка России.
7 матчей без побед в РПЛ.
Тотал больше 2,5 прошел в 4 матчах из последних 5.
Проиграл «Спартаку» 4 последних матча в Москве.

Ставки на матч «Спартак» — «Оренбург» 25 октября 2025 года

Победа «Спартака» с форой −1,5 за 1,84.

Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2,5 за 2,00.

Футбол. Премьер-лига
25.10
Спартак
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.22
П2
10.25