Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 8 ноября 2025 года: ставим на голы

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» откроют 11-й тур чемпионата Англии. Финалисты Лиги Европы в этом сезоне выступают гораздо лучше, чем в прошлом, а Рубен Аморим даже взял только что награду лучшему тренеру месяца. При этом у обеих команд еще остались нерешенные проблемы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры не видят фаворита в этой встрече: на победу «Тоттенхэма» они предлагают коэффициент 2,90, на ничью — 3,60, а на успех «Манчестер Юнайтед» — 2,50. По мнению экспертов, игра получится голевой: тотал больше 2,5 стоит 1,65. А на ставку «обе забьют» дают 1,51.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм» сильно изменился при новом главном тренере Франке. «Шпоры» играют в более прагматичный футбол и больше забивают со стандартов. Из-за травм Кулусевски, Мэддисона и Соланке в атаке есть проблемы с креативом. «Тоттенхэм» мало создает моментов с игры и не так часто бьет по воротам. При этом реализация у лондонцев лучшая в АПЛ. «Тоттенхэм» провалил матч прошлого тура против «Челси» (0:1): не мог толком выйти из обороны, часто ошибался на мяче и пробил всего 3 раза по воротам. Болельщики «шпор» даже освистали команду. Пока что на своем поле «Тоттенхэм» плох: всего 4 очка в 5 матчах АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» напротив — более домашняя команда. У манкунианцев 1 поражение и 4 победы подряд на «Олд Траффорде». Аморим, похоже, расставил футболистов на поле в нужном порядке, его фирменная схема 3−4−3 заработала. Диалло хорош в обыгрыше на правом фланге, Кунья и Мбемо тоже опасны у чужих ворот. Манкунианцам удобно играть и вторым номером, так они даже набирают больше очков. Тройка центральных защитников агрессивна, прессинг работает. Неделю назад «Ман Юнайтед» смотрелся хорошо с «Ноттингем Форест», но расслабился и пропустил два мяча. Пришлось отыгрываться, в итоге 2:2, хотя удар Диалло мог еще и принести победу в самой концовке.
Обе команды еще не на пике формы. Мешают травмы, не все новички еще вышли на свой уровень. Симонс потерялся в «Тоттенхэме», у Куньи и Шешко пока 3 гола на двоих. Исход здесь сложно спрогнозировать, а вот голы поставить можно. У «шпор» опасен на стандартах ван де Вен, есть Кудус, который хорошо подает и простреливает с фланга. У «Юнайтед» разыгрался Мбемо, а Бруну всегда может придумать что-то интересное у чужой штрафной. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85. Также можно взять «второй тайм результативнее первого» за 1,93. Эта ставка прошла в трех последних матчах «МЮ».
Статистические тренды в играх «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед»
|«Тоттенхэм»
|«Манчестер Юнайтед»
|Ставка «обе забьют — нет» сыграла в 5 последних матчах.
|В последний раз побеждал «Тоттенхэм» 3 года назад.
|4 победы подряд над «МЮ».
|Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5» прошла в 4 матчах из 5 последних.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий нашел статистический тренд: «МЮ» в тройке лучших команд лиги по числу желтых — 13, это всего лишь 1,3 карточки в среднем за матч. «Шпоры» фолят и получают карты куда чаще. Ф1 (0) по ЖК за 2,00 смотрится интересно.
Ставки на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 8 ноября 2025 года
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85.
Второй тайм результативнее первого за 1,93.