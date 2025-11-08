Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 8 ноября 2025 года: ставим на голы

Обе команды еще не на пике формы. Мешают травмы, не все новички еще вышли на свой уровень. Симонс потерялся в «Тоттенхэме», у Куньи и Шешко пока 3 гола на двоих. Исход здесь сложно спрогнозировать, а вот голы поставить можно. У «шпор» опасен на стандартах ван де Вен, есть Кудус, который хорошо подает и простреливает с фланга. У «Юнайтед» разыгрался Мбемо, а Бруну всегда может придумать что-то интересное у чужой штрафной. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85. Также можно взять «второй тайм результативнее первого» за 1,93. Эта ставка прошла в трех последних матчах «МЮ».