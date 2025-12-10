Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 10 декабря 2025 года: последняя игра Хаби Алонсо?

В Мадриде снова неспокойно. Над главным тренером «Реала» Хаби Алонсо нависла угроза увольнения: в команде разлад, игра пропала, результаты ухудшились. «Манчестер Сити» вернулся в чемпионскую гонку в Англии, а вот в Лиге чемпионов Гвардиоле нужно отреагировать на поражение от «Байера».
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
Букмекеры не определились с фаворитом этого матча. Победа «Реала» стоит 3,00, ничья — 3,90, победа «Манчестер Сити» — 2,27. А вот голов тут ждут много: на тотал больше 2,5 дают всего 1,48, на тотал больше 3,5 — 2,18. Вариант «каждая команда забьет больше 1,5 гола» оценивается в 4,10.
Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
«Реал» мощно стартовал при Хаби Алонсо, выиграв 13 матчей из 14. Но создать единый коллектив у нового тренера не получилось. Винисиус постоянно чем-то недоволен, конфликтует с болельщиками других команд и не забивает 11 матчей. Звездам «Реала» в последнее время не хватает агрессии и желания прессинговать. Так, в матче с «Сельтой» они включились только после того, как остались в меньшинстве. В итоге «сливочные» проиграли 0:2, потеряли двух игроков из-за удалений и Милитао из-за травмы. А ведь у «Реала» уже травмированы Трент, Алаба, Карвахаль, Менди и Хейсен. Под вопросом сегодня выход Мбаппе — главной голевой машины в 2025 году (62 гола за клуб и сборную Франции).
Гвардиола неожиданно пожертвовал матчем против «Байера» в прошлом туре ЛЧ и проиграл 0:2. Три следующие встречи в АПЛ «Ман Сити» выиграл, забив 11 голов. Холанд, Фоден и Шерки покуражились в атаке, их сейчас сложно остановить. При этом в защите у «Сити» не все так гладко, он пропустил 10 мячей в последних 5 матчах, в том числе 4 от «Фулхэма». Да, с «Сандерлендом» Доннарумма сыграл на ноль, но и там у его ворот были опасные моменты. В Лиге чемпионов у «Ман Сити» 10 очков — на 2 меньше, чем у «Реала». Цель «горожан» — попасть в топ-8, но после Мадрида их ждет непростой вылет в Норвегию и встреча дома с «Галатасараем». Терять очки в ближайших двух матчах Пепу крайне нежелательно.
Английский клуб может воспользоваться кризисом «Мадрида». У «Реала» всего 2 победы в последних 7 матчах, он пропустил три гола от «Олимпиакоса». Испанские СМИ уже объявили, что это последний матч Алонсо в случае поражения, что клуб предъявил ему ультиматум. В такой атмосфере испанцам придется непросто. Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» за 2,27 и «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2,5 за 2,24.
Статистические тренды в играх «Реала» и «Манчестер Сити»
|«Реал»
|«Манчестер Сити»
|7 побед в 9 матчах.
|Дважды проиграл «Реалу» в феврале 2025-го.
|Тотал больше 2,5 прошел в 3 матчах из последних 5.
|Тотал больше 2,5 прошел в 4 последних матчах из 5.
Мнение эксперта: шанс на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский ставит на голы: «Есть такой факт, что в Лиге чемпионов мадридцы традиционно преображаются. Много раз мы видели, когда все было против “Реала”, он выдавал дома качественные и сумасшедшие матчи. Если он снова преобразиться, то будут, опять же, голы. Поэтому я поставлю еще на тотал больше 3».
Ставки на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 10 декабря 2025 года
Победа «Манчестер Сити» за 2,27.
«Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2,5 за 2,24.