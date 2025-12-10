Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 10 декабря 2025 года: последняя игра Хаби Алонсо?

Гвардиола неожиданно пожертвовал матчем против «Байера» в прошлом туре ЛЧ и проиграл 0:2. Три следующие встречи в АПЛ «Ман Сити» выиграл, забив 11 голов. Холанд, Фоден и Шерки покуражились в атаке, их сейчас сложно остановить. При этом в защите у «Сити» не все так гладко, он пропустил 10 мячей в последних 5 матчах, в том числе 4 от «Фулхэма». Да, с «Сандерлендом» Доннарумма сыграл на ноль, но и там у его ворот были опасные моменты. В Лиге чемпионов у «Ман Сити» 10 очков — на 2 меньше, чем у «Реала». Цель «горожан» — попасть в топ-8, но после Мадрида их ждет непростой вылет в Норвегию и встреча дома с «Галатасараем». Терять очки в ближайших двух матчах Пепу крайне нежелательно.