В Германии учредили премию в память о погибшей биатлонистке

Немецкая федерация лыжных видов спорта объявила о создании премии имени Лауры Дальмайер.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Немецкая федерация лыжных видов спорта объявила о создании ежегодной премии имени биатлонистки Лауры Дальмайер. Награда будет вручаться молодым талантам зимних и горных видов спорта, вне зависимости от дисциплины.

«Мы хотели взять паузу и тщательно продумать, каким образом можно наиболее достойно увековечить память Лауры — как исключительной спортсменки и как необыкновенного человека», — приводит слова члена правления федерации Штефана Шварцбаха Ski Nordique.

29 июля 2025 года Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм в возрасте 31 года.

Лаура Дальмайер в 2018 году завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотые медали в спринте и гонке преследования, а также бронзу в индивидуальной гонке. Кроме того, она является семикратной чемпионкой мира. Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. Помимо занятий альпинизмом и скалолазанием, бывшая биатлонистка в последнее время работала телевизионным экспертом на канале ZDF.