В Германии учредили премию в память о погибшей биатлонистке

Лаура Дальмайер в 2018 году завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотые медали в спринте и гонке преследования, а также бронзу в индивидуальной гонке. Кроме того, она является семикратной чемпионкой мира. Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. Помимо занятий альпинизмом и скалолазанием, бывшая биатлонистка в последнее время работала телевизионным экспертом на канале ZDF.