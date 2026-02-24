Биатлонист из Италии после Олимпиады перенес операцию на сердце

Гонка в рамках Олимпийских игр прошла 20 февраля. Томмазо Джакомель лидировал после второго огневого рубежа, но в течение километра после стрельбища откатился до конца первой десятки. По ходу гонки он указал тренерам в район грудной клетки, после чего сошел с дистанции. Позднее он заявил, что во время гонки испытал худшие ощущения в своей жизни.