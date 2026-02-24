Биатлонист из Италии после Олимпиады перенес операцию на сердце

Гонка в рамках Олимпийских игр прошла 20 февраля. Томмазо Джакомель лидировал после второго огневого рубежа, но в течение километра после стрельбища откатился до конца первой десятки. По ходу гонки он указал тренерам в район грудной клетки, после чего сошел с дистанции. Позднее он заявил, что во время гонки испытал худшие ощущения в своей жизни.
«Электрофизиологическое исследование выявило нарушение проводимости предсердий, что потребовало проведения последующей абляции, которая уже была выполнена и прошла успешно. Томмазо будет выписан в четверг утром и пройдет дальнейшие плановые обследования через две недели. После их завершения ему будет разрешено вернуться к обычным тренировкам», — говорится в заявлении Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).
26 февраля Джакомель будет выписан из больницы. Через две недели он пройдет плановые обследования, после чего при положительных результатах сможет вернуться к обычным тренировкам.
Джакомелю 25 лет. На домашней Олимпиаде он вместе с Лукасом Хофером, Лизой Виттоцци и Доротеей Вирер завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете. Джакомель является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира, также на счету спортсмена бронза мирового первенства.