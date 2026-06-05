Тренер сборной России по биатлону: С патронами просто беда

Юрий Каминский рассказал, что даже в одной партии нет патронов с одинаковой скоростью вылета и некоторые не долетают до установки.
«С патронами просто беда. Как мы будем налаживать стрелковую составляющую, если даже в одной партии нет патронов с одинаковой скоростью вылета? Они у нас то быстро, то медленно летят. Некоторые патроны даже до установки не долетают! Опять в ответ — сейчас условия тяжелые, сложно патроны приобретать. Я не спорю, сейчас это действительно непросто. Но можно для 10−15 человек в стране патроны найти?» — передает слова Юрия Каминского «Чемпионат».
До прихода в биатлонную сборную Каминский много лет успешно работал в лыжных гонках, был старшим тренером спринтерских сборных команд России, главным тренером сборной России и Казахстана, подготовил олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира в спринте Никиту Крюкова, серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского и чемпиона мира в командном спринте Алексея Петухова.