Тренер сборной России по биатлону: С патронами просто беда

«С патронами просто беда. Как мы будем налаживать стрелковую составляющую, если даже в одной партии нет патронов с одинаковой скоростью вылета? Они у нас то быстро, то медленно летят. Некоторые патроны даже до установки не долетают! Опять в ответ — сейчас условия тяжелые, сложно патроны приобретать. Я не спорю, сейчас это действительно непросто. Но можно для 10−15 человек в стране патроны найти?» — передает слова Юрия Каминского «Чемпионат».