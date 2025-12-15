Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бобслеисты из РФ не получили допуск к международным турнирам

Это связано с тем, что соревнования в бобах-двойках и бобах-четверках считаются командными.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение допускать до турниров под своей эгидой только российских бобслеисток, выступающих в монобобах.

В бобслее разыгрываются медали в четырех дисциплинах: в женских монобобах, в мужских и женских бобах-двойках, а также в мужских бобах-четверках. Как сообщает ТАСС, состязания в двойках и четверках IBSF определяет как командные соревнования.

«Спортсменам не разрешается участвовать ни в каких командных соревнованиях IBSF, что также включает соревнования в мужских и женских двойках и мужских четверках», — говорится в Международной федерации бобслея и скелетона.

В настоящее время нейтральный статус получили только две российские бобслеистки — Любовь Черных и Софья Степушкина. Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов ранее заявлял, что намерен продолжать отстаивать права тех спортсменов, которые пока не получили возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

В октябре Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Бобслеист Ростислав Гайтюкевич рассказал о ситуации с допуском российских спортсменов до зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.

— Мы в подвешенном состоянии. Пускай за нас кто-то там наверху заступится, и мы вернемся на международные старты. Очень этого хочется. Внутри есть надежда. Мы с ребятами разговариваем об этом. Никуда не деться от мыслей в голове, а вдруг допустят. У меня два разгоняющих с нагрузкой пошли по пути пилота и немного перебрали. И мы их сейчас сохраняем с той целью, если вдруг нас допустят. Хотим верить, что наше «а вдруг» сменится на «ребята, пакуем вещи и едем», — приводит слова Гайтюкевича Sport24.

Ростислав Гайтюкевич трижды становился призером чемпионатов Европы, а также является многократным победителем Кубков и чемпионатов России.