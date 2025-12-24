Бобслей: Формула-1 на льду для настоящих ценителей

В мире спорта некоторые дисциплины могут удивить даже тех, кто регулярно смотрит Олимпийские игры. Если к условному биатлону вопросов у зрителей давно не так много, то некоторые виды смотрятся также непривычно, как и танковый биатлон. Признайтесь, вас наверняка удивляла телевизионная картина с соревнований по бобслею — команда разгоняет огромные сани, а после стремительно мчит к финишу с горки по льду. Мы подробно расскажем вам, как развивался этот спорт.