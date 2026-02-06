Бобслеист из Латвии пропустит Олимпиаду из‑за травм на тренировке

Один из главных фаворитов сборной Латвии Грантиньш получил травму во время тренировочного заезда в Кортина-д'Ампеццо. Инцидент произошел 4 февраля. После аварии спортсмен был доставлен в больницу. Обследование показало, что для восстановления ему потребуется продолжительное лечение. Подробности полученных повреждений не разглашаются.