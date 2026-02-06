Ричмонд
Бобслеист из Латвии пропустит Олимпиаду из‑за травм на тренировке

Пилот бобслейного экипажа из Латвии Ренарс Грантиньш не сможет выступить на Олимпийских играх в Италии, сообщает телеканал Latvijas Televizija.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Один из главных фаворитов сборной Латвии Грантиньш получил травму во время тренировочного заезда в Кортина-д'Ампеццо. Инцидент произошел 4 февраля. После аварии спортсмен был доставлен в больницу. Обследование показало, что для восстановления ему потребуется продолжительное лечение. Подробности полученных повреждений не разглашаются.

Глава латвийской олимпийской делегации Райтис Кеселис в комментарии телеканалу Latvijas Televizija сообщил, что жизни бобслеиста ничего не угрожает.

Латвия представлена двумя экипажами в соревнованиях бобов-двоек и бобов-четверок. Первые соревновательные заезды среди мужских двоек запланированы на 16 февраля.

Ранее стало известно, что латвийские каналы будут включать рекламу во время выступления россиян на ОИ-2026.


Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов, в том числе представители санного спорта Павел Репилов и Дарья Олесик.