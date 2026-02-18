Отстраненный скелетонист получил €200 тыс. от украинского миллиардера

27-летний спортсмен получил сумму, эквивалентную 200 тыс. евро, которые он получил бы в случае завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Средства будут перечислены на счет благотворительного фонда Гераскевича.
«Владислава Гераскевича лишили возможности бороться за победу на Олимпийских играх, однако в Украину он возвращается настоящим победителем. Я хочу, чтобы у него было достаточно энергии и ресурсов для продолжения спортивной карьеры, а также борьбы за правду, свободу и сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Украину», — сказал Ахметов.
Состояние Рината Ахметова оценивается в 7,8 млрд евро. 59-летний бизнесмен является президентом футбольного клуба «Шахтер».
Напомним, Гераскевич был дисквалифицирован на Олимпиаде-2026 из-за отказа соблюдать запрет на использование шлема с изображением погибших спортсменов, который нарушал Олимпийскую хартию. Ковентри провела личную беседу с Гераскевичем перед его выходом на официальный старт, изложив позицию МОК, однако спортсмен отказался менять свою позицию.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне российские спортсмены не представлены.