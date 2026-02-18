Отстраненный скелетонист получил €200 тыс. от украинского миллиардера

«Владислава Гераскевича лишили возможности бороться за победу на Олимпийских играх, однако в Украину он возвращается настоящим победителем. Я хочу, чтобы у него было достаточно энергии и ресурсов для продолжения спортивной карьеры, а также борьбы за правду, свободу и сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Украину», — сказал Ахметов.