Боксерский бой Тайсона и Пола пройдет 15 ноября

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Как сообщает пресс-служба компании Most Valuable Promotions, которая является организатором боя, боксерский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном и его соотечественником блогером Джейком Полом перенесен на 15 ноября.

Недавно во время перелета 57-летний Тайсон столкнулся со срочной медицинской проблемой — обострением язвы, поэтому поединок перенесен с лета на осень. Место проведения не изменилось — стадион AT&T в Арлингтоне, штат Техас.

«Несмотря на то, что бой пришлось отложить, я скоро возобновлю тренировки. Я благодарен медицинскому персоналу, который меня лечил», — говорится в заявлении Тайсона.

Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Майк Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику Кевину Макбрайду. Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.