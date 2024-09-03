В Саудовской Аравии призвали сократить количество чемпионов в боксе

«WBC, WBA, IBF и WBO, вы все должны навести порядок в этом. Это плохо для бокса. Суперчемпиона не существует. Вы, ребята, просто забираете лишние деньги у всех этих бойцов, получаете лишние деньги от санкционных сборов. Мы должны навести порядок в боксе. Когда смотришь по телевизору, кажется, что все становятся чемпионами. Вы видите всех этих бойцов, позирующих с поясом», — приводит слова Мейвезера talkSPORT.