В Саудовской Аравии призвали сократить количество чемпионов в боксе

Также Турки Аль-Шейх заявил о том, что необходимо сократить количество чемпионских титулов.
«У нас есть план на будущее, чтобы создать что-то вроде лиги. Пока мы не обсуждаем пояса. Но, на мой взгляд, около 68 чемпионов мира — это безумное число», — приводит слова Аль-Шейха talkSPORT.
Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх хочет создать новую боксерскую «суперлигу», путем объединения всех промоутерских компаний в сделку, которая оценивается примерно в $4 млрд.
Бокс постоянно подвергается критике за количество поясов в этом виде спорта, в котором есть четыре основные организации, включая WBA, WBC, IBF и WBO.
В настоящее время существует 17 весовых категорий, признанных четырьмя организациями, что позволяет говорить о 68 чемпионах мира в этом виде спорта.
Флойд Мейвезер был сторонником уменьшения количества поясов и регулярно заявлял, что эта проблема требует решения.
«WBC, WBA, IBF и WBO, вы все должны навести порядок в этом. Это плохо для бокса. Суперчемпиона не существует. Вы, ребята, просто забираете лишние деньги у всех этих бойцов, получаете лишние деньги от санкционных сборов. Мы должны навести порядок в боксе. Когда смотришь по телевизору, кажется, что все становятся чемпионами. Вы видите всех этих бойцов, позирующих с поясом», — приводит слова Мейвезера talkSPORT.