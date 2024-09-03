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В Саудовской Аравии призвали сократить количество чемпионов в боксе

Министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх подтвердил информацию о создании в ближайшие годы боксерской «суперлиги».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Также Турки Аль-Шейх заявил о том, что необходимо сократить количество чемпионских титулов.

«У нас есть план на будущее, чтобы создать что-то вроде лиги. Пока мы не обсуждаем пояса. Но, на мой взгляд, около 68 чемпионов мира — это безумное число», — приводит слова Аль-Шейха talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх хочет создать новую боксерскую «суперлигу», путем объединения всех промоутерских компаний в сделку, которая оценивается примерно в $4 млрд.

Бокс постоянно подвергается критике за количество поясов в этом виде спорта, в котором есть четыре основные организации, включая WBA, WBC, IBF и WBO.

В настоящее время существует 17 весовых категорий, признанных четырьмя организациями, что позволяет говорить о 68 чемпионах мира в этом виде спорта.

Флойд Мейвезер был сторонником уменьшения количества поясов и регулярно заявлял, что эта проблема требует решения.

«WBC, WBA, IBF и WBO, вы все должны навести порядок в этом. Это плохо для бокса. Суперчемпиона не существует. Вы, ребята, просто забираете лишние деньги у всех этих бойцов, получаете лишние деньги от санкционных сборов. Мы должны навести порядок в боксе. Когда смотришь по телевизору, кажется, что все становятся чемпионами. Вы видите всех этих бойцов, позирующих с поясом», — приводит слова Мейвезера talkSPORT.