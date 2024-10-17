Команда Бивола потребовала немедленного реванша с Бетербиевым

Напомним, в ночь на 13 октября Артур Бетербиев в Эр-Рияде победил соотечественника Дмитрия Бивола судейским решением в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). Некоторые эксперты высказывались о том, что победа присуждена Бетербиеву незаслуженно.
«В связи с тем, что бой был довольно спорным, мы подали запрос на реванш и опротестовали решение во все санкционирующие органы. И мы продолжаем работу над возможностью пересмотра судейской карточки с оценкой 116−112», — приводит слова менеджера Бивола Вадима Корнилова The Ring.
Отмечается, что запрос подан во Всемирный боксерский совет (WBC), Международную боксерскую федерацию (IBF), Всемирную боксерскую организацию (WBO) и Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA).
39-летний Бетербиев выиграл каждый из 21 профессионального поединка. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO. Он стал вторым после Кости Цзю абсолютным чемпионом мира в истории отечественного бокса.
Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в карьере, ранее он выиграл 23 боя (12 — нокаутом).