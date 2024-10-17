Команда Бивола потребовала немедленного реванша с Бетербиевым

«В связи с тем, что бой был довольно спорным, мы подали запрос на реванш и опротестовали решение во все санкционирующие органы. И мы продолжаем работу над возможностью пересмотра судейской карточки с оценкой 116−112», — приводит слова менеджера Бивола Вадима Корнилова The Ring.