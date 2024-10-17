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Бетербиев рассказал, почему выступает под канадским флагом

Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев рассказал, почему он решил принять канадское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бетербиев является уроженцем Хасавюрта (Дагестан). В 2013 году он перебрался в Монреаль, где и началась его профессиональная карьера. В 2022 году Бетербиев получил канадский паспорт и начал выступать под флагом этой страны.

«Я всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за Россию и продолжаю выступать за страну. Мы приняли решение сделать гражданство Канады, иначе бы меня лишили титула. Это необходимо, чтобы продолжать боксировать», — сказал Бетербиев.

13 октября Бетербиев победил россиянина Дмитрия Бивола и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В активе 39-летнего боксера 21 проведенный поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом).