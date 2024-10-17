Бетербиев рассказал, почему выступает под канадским флагом

Бетербиев является уроженцем Хасавюрта (Дагестан). В 2013 году он перебрался в Монреаль, где и началась его профессиональная карьера. В 2022 году Бетербиев получил канадский паспорт и начал выступать под флагом этой страны.
«Я всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за Россию и продолжаю выступать за страну. Мы приняли решение сделать гражданство Канады, иначе бы меня лишили титула. Это необходимо, чтобы продолжать боксировать», — сказал Бетербиев.
13 октября Бетербиев победил россиянина Дмитрия Бивола и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В активе 39-летнего боксера 21 проведенный поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом).