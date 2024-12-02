Самые скандальные спортсмены в истории: часть два

Первую часть подборки вы можете найти по ссылке. А пока — ее продолжение.
Майк Тайсон
Знаменитый боксер завоевал множество титулов и много раз был замешан в громких скандалах. В 90-х Тайсон был обвинен в изнасиловании победительницы конкурса «Мисс Черная Америка» Дезире Вашингтон. Он утверждал, что все было по обоюдному согласию, но в суде его защита провалилась и спортсмен отправился в тюрьму на шесть лет. Тайсон вышел на свободу через три года за хорошее поведение.
В ноябре 1996 года Майк упустил чемпионский пояс в первом бою с Эвандером Холифилдом. Спустя семь месяцев состоялся реванш, который запомнился тем, что Тайсон откусил кусок уха Холифилда и был дисквалифицирован. Также он лишился боксерской лицензии на 15 месяцев и заплатил штраф в $ 3 млн.
В 1999 году Тайсон провел в тюрьме 3,5 месяца за избиение двух водителей автомобилей во время уличной разборки.
На одной из пресс-конференций перед поединком с Ленноксом Льюисом Тайсон подрался с командой боксера. В драке Тайсон укусил Льюиса за бедро, а сам бой в итоге проиграл. Суд обязал Майка выплатить компенсацию Льюису в размере $335 тысяч за физический и моральный ущерб.
В 2005 году Тайсон избил журналиста в Сан-Паулу, отняв у него камеру.
Спустя год он попался на употреблении кокаина. В своей автобиографии Тайсон рассказал, что с детства употреблял наркотики перед поединками. Он придумал способ по использованию искусственного пениса, который наполнял чужой мочой, чтобы обманывать сотрудников допинг-контроля. Также в книге Майк признался, что избил семь проституток, находясь под воздействием запрещенных веществ.
Тоня Хардинг
За Тоней Хардинг закрепился статус самой скандальной фигуристки. Ее успехи в фигурном катании были яркими, но у общественности американка ассоциируется с организацией покушения на партнершу по национальной команде.
Тоня выросла в неблагополучной среде и обладала не безупречной спортивной репутацией. Она курила, часто меняла тренеров и была эмоционально неустойчива.
На чемпионате США в 1993 году Хардинг прервала прокат короткой программы из-за неполадок с костюмом, а на турнире Skate America остановила прокат из-за расшатанного лезвия конька. В обоих случаях спортсменке пошли навстречу и разрешили заново откатать программы.
В конце 1993 года в адрес спортсменки поступали анонимные послания с угрозами, из-за чего фигуристку отстранили от квалификационных соревнований к чемпионату США.
В начале 1994 году Хардинг прославилась на весь мир за организацию нападения на соперницу Нэнси Кэрриган. Хардинг получила три года условно, 500 часов общественных работ и крупный штраф. Но главное — Федерация фигурного катания США лишила ее титула чемпионки страны 1994 года и пожизненно отстранила от участия на турнирах.
Конор Макгрегор
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях на протяжении карьеры часто оказывался замешанным в скандалах. Макгрегор организовал нападение на автобус, где находилась команда российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Конор разбил стекло транспортного средства, запустив в него тележку. Осколки нанесли травмы нескольким пассажирам автобуса. За этот инцидент ирландец был оштрафован и приговорен к общественным работам.
В марте 2019 году Макгрегор вступил в конфликт с фанатом, который фотографировал его. Конор отобрал телефон и разбил его. Он был доставлен в участок и через несколько часов вышел под залог. В том же году спортсмен напал на старика в пабе, который отказался пить виски Макгрегора. Ирландец признал вину и был оштрафован. Его также осудили ряд бойцов UFC и СМИ.
В последние несколько лет в адрес бывшего чемпиона сыпались обвинения в сексуализированном насилии. В 2019 году стало известно об инциденте, который произошел в 2018 году в Дублине. Девушка заявила о домогательствах. Но дело не дошло до суда. Также в 2019 году стало известно еще об одном эпизоде, который случился на парковке возле одного из пабов Дублина. Он также не был рассмотрен в суде.
9 июня 2023 года в СМИ появилась информация о том, что после четвертого матча финальной серии плей‑офф НБА между «Майами» и «Денвером» служба безопасности клуба заставила женщину зайти в туалет, в котором уже находились Макгрегор и его охранник. По версии адвоката потерпевшей, Макгрегор вышел из кабинки «засунул язык в рот жертвы и агрессивно поцеловал ее». После этого он, предположительно, принудил ее к оральному сексу и попытался изнасиловать. Девушке удалось сбежать. Официального обвинения спортсмену предъявлено не было из-за недостатка доказательств.
22 ноября суд в Ирландии признал бойца виновным по делу о сексуализированном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Макгрегор вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине склонил к половому акту свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Экс-чемпион UFC настаивал, что все было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотики. Также Макгрегора обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере около €250 тысяч.
Оскар Писториус
Писториус был суперзвездой легкой атлетики. Он шесть раз стал чемпионом Паралимпийских игр. Оскар стал первым в истории Олимпийских игр участником без обеих ног. В 2012 году в Лондоне он вышел в полуфинал забега на 400 метров, а также бежал за ЮАР в эстафете 4×400 метров. На пике славы Писториус убил свою подругу Риву Стенкамп.
14 февраля 2013 года спортсмен, услышав шум, четыре раза выстрелил в запертую дверь туалета, за которой находилась Стенкамп. Девушка скончалась, а Писториус объяснил убийство тем, что принял ее за грабителя.
Судебный процесс был долгим и громким. Сначала бегуна приговорили к пяти годам за непредумышленное убийство, а спустя год заменили тюрьму на домашний арест.
Шумиха вокруг дела Писториуса был настолько большой, что местная телекомпания открыла специальный телеканал, посвященный всем тонкостям судебного процесса. В суд Претории толпами ломились журналисты со всего мира, что заставило судебные органы ограничить присутствие СМИ в зале суда.
Позднее начался новый судебный процесс. В 2017 году Верховный апелляционный суд ЮАР после рассмотрения апелляции прокуратуры увеличил срок заключения Писториуса до 13 лет 5 месяцев.
5 января 2024 году Писториус вышел на свободу по УДО. До истечения срока приговора в декабре 2029 года Оскару Писториусу нужно будет отмечаться у офицера. Как сообщает семья погибшей, он также обязан продолжать терапию по управлению гневом и посещать семинары о гендерном насилии в рамках условий условно-досрочного освобождения.