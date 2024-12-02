Самые скандальные спортсмены в истории: часть два

В последние несколько лет в адрес бывшего чемпиона сыпались обвинения в сексуализированном насилии. В 2019 году стало известно об инциденте, который произошел в 2018 году в Дублине. Девушка заявила о домогательствах. Но дело не дошло до суда. Также в 2019 году стало известно еще об одном эпизоде, который случился на парковке возле одного из пабов Дублина. Он также не был рассмотрен в суде.