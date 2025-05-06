4 женщины-звезды, которые легко «вырубят» любого: от Галь Гадот до Мадонны

По ее словам, бокс — отличная тренировка для всего тела. Но он также помогает ей поддерживать ментальное здоровье: «выпускать пар» и справляться с накопившимся стрессом. «С тех пор, как я начала заниматься боксом, я, пожалуй, в лучшей форме», — призналась певица.