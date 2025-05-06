4 женщины-звезды, которые легко «вырубят» любого: от Галь Гадот до Мадонны

Черный пояс по карате и бокс для снятия стресса — это не шутка. Боевые искусства для многих представительниц шоу-биза стали частью обычной жизни. Собрали истории звездных женщин, способных лихо уложить противника на лопатки.
Сара Мишель Геллар и карате
До того как стать Баффи и сражаться с вампирами на экране, Сара успела получить черный пояс по тхэквондо. И хотя ее актерская карьера началась в 4 года, спорт продолжал занимать значительное место в жизни актрисы.
Она занималась фигурным катанием и гимнастикой, а затем увлеклась боевыми искусствами. Кикбоксинг, бокс, уличные бои и, конечно, тхэквондо — Сара пробовала себя в разных направлениях. Практические знания тхэквондо сильно помогли ей с ролью истребительницы вампиров. Многие трюки в сериале «Баффи» актриса выполняла без помощи дублеров.
Жизненный девиз Геллар: «Если чего-то хочешь, добивайся своего, жизнь одна и второго шанса не будет». Возможно, именно поэтому Сара не только смогла совместить роли в кино и рукопашный бой, но и добиться впечатляющих успехов в обоих направлениях.
Галь Гадот и боевые навыки
Не секрет, что Галь Гадот два года служила в израильской армии. Именно там она освоила разные боевые искусства, особенно национальную технику самообороны — крав-мага.
Несколько лет спустя тренировки для роли «Чудо-женщины» заставили актрису вернуться к армейским навыкам. Ей пришлось активно заниматься боксом и боевой хореографией, а также оттачивать приемы джиу-джитсу, кунг-фу и кикбоксинга. Впрочем, Галь это в удовольствие: «Мне очень нравится сражаться и заниматься рукопашным боем», — призналась актриса.
Но даже вне съемок Галь Гадот отводит спорту значительное место в своей жизни. Она занимается греблей и TRX-тренировками, оставаясь чудо-женщиной даже за пределами экрана.
Дуа Липа и бокс
Фигура Дуа Липы — предмет зависти многих девушек. Но красивое тело — это еще не все. В ближнем бою певица может дать фору многим мужчинам. Она неоднократно признавалась, что давно занимается боксом.
Несмотря на то, что ей нравится пробовать разные виды активности, этот вид спорта прочно вошел в ее жизнь. Она отправляется помахать кулаками всякий раз, когда появляется время.
По ее словам, бокс — отличная тренировка для всего тела. Но он также помогает ей поддерживать ментальное здоровье: «выпускать пар» и справляться с накопившимся стрессом. «С тех пор, как я начала заниматься боксом, я, пожалуй, в лучшей форме», — призналась певица.
Мадонна и карате
В свои 66 лет знаменитая поп-дива по-прежнему уделяет тренировкам по несколько часов в день. И хотя теперь певица чаще выбирает йогу, еще несколько лет назад она активно увлекалась карате.
На занятие этим видом спорта ее вдохновил супруг — Гай Ричи, кинорежиссер и обладатель черного пояса по карате. Мадонна посещала лондонский институт боевых искусств Budokwai Club и посвящала персональным тренировкам много часов. Черного пояса она, правда, не добилась, зато отлично прокачала боевые навыки.
И хотя работа заставила Мадонну сосредоточиться на более спокойных тренировках, о карате певица не забывает.
Внешность часто обманчива — эти знаменитые женщины доказывают, что хрупкость и мягкость снаружи вовсе не исключают силы внутри. Они снимают стресс на ринге, уверенно бьют по грушам и разбивают стереотипы, показывая: рукопашный бой и боевые искусства — это не только мужская территория.
Автор: Евгения Штегеран