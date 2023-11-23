Выигравший «Тур де Франс» гонщик признался в употреблении допинга
Победитель самой престижной веломногодневки «Тур де Франс» 1997 года немецкий гонщик Ян Ульрих публично признался в употреблении допинга, сообщает Der Spiegel.
Победитель самой престижной веломногодневки «Тур де Франс» 1997 года немецкий гонщик Ян Ульрих публично признался в употреблении допинга, сообщает Der Spiegel.
49-летний Ульрих признался в употреблении допинга на дискуссии в рамках презентации документального сериала о нем. Гонщик впервые рассказал, что принимал допинг, когда участвовал в соревнованиях. Долгое время у него не хватало «смелости» сделать это публично.
«Да, я принимал допинг», — сказал Ульрих.
Как сообщает источник, в конце 90-х в команде Deutsche Telekom, за которую выступал Ульрих, систематически происходило употребление допинга.
Ян Ульрих был главным конкурентом семикратного победителя «Тур де Франс» Лэнса Армстронга, который также признался в употреблении допинга и в 2012 году был лишен всех своих титулов и пожизненно дисквалифицирован.
Ульрих также выиграл «Вуэльту Испании» в 1999 году, стал чемпионом Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году и двукратным чемпионом мира.