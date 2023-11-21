WADA обеспокоено из-за нового вида допинга, который получают из крови морских червей

Французский ученый Франк Заль обнаружил, что одна молекула гемоглобина червя переносит в 40 раз больше кислорода, чем молекула гемоглобина человека.

Гемоглобин из крови морского червя может быть использован в качестве «универсального кровезаменителя», повышающего выносливость и работоспособность организма.

Вещество можно хранить при комнатной температуре, что исключает необходимость замораживания и облегчает транспортировку. Кроме того, этот гемоглобин совместим со всеми группами крови и не вызывает аллергических реакций.

«Я почти сразу понял, что это вещество можно применять для других целей. Поступило несколько прямых запросов от спортсменов или тренажерных залов, которые хотели узнать, как получить субстанцию», — сказал Заль.

Заль отметил, что к нему обращался известный велогонщик, участник «Тур де Франс». После этого ученый связался с французскими властями.

Научный директор WADA Оливье Рабин сообщил, что пока случаев применения нового вида допинга не было.