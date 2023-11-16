Усман Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б
Усман Нурмагомедов пока сохраняет статус действующего чемпиона и участника Гран-при Bellator в легком весе.
Усман Нурмагомедов пока сохраняет статус действующего чемпиона и участника Гран-при Bellator в легком весе.
12 ноября появилась информация о том, что чемпион Bellator в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест после победы в октябрьском поединке против американца Брента Примуса.
По данным портала MMA Fighting, промоушен Bellator примет решение относительно статуса чемпиона в легкой весовой категории российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова после вскрытия допинг-пробы Б. Об этом порталу MMA Fighting заявил президент Bellator Скотт Кокер.
Сам Усман Нурмагомедов заявил, что запрещенное вещество попало в его организм через прописанные врачом медикаменты.
25-летний Усман Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба. Усман одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА без учета боя с Примусом.