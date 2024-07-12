Два представителя спортсменов приговорены к лишению свободы за допинг

«Министерство внутренних дел Российской Федерации в пределах своей компетенции активно участвует в противодействии допингу в спорте, в авангарде на данном направлении находится наше Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.



Данная работа ведется нами в тесном взаимодействии с РУСАДА и его отделом расследования, а также Министерством спорта Российской Федерации. При нашем непосредственном участии в 2016 году в Уголовный кодекс были введены статьи 230.1 и 230.2, которые криминализировали деяния тренеров и иного спортивного персонала.



Отмечу, что первое уголовное дело допинговой направленности было возбуждено в 2019 году, когда была реализована информация, полученная от отдела расследования РУСАДА, о возможном использовании тренером по велоспорту из Московской области запрещенной допинг-субстанции в отношении подопечной спортсменки. В том случае тренеру была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.



Всего на сегодняшний день в уголовной практике имеется семь дел рассматриваемых категорий, по пяти из которым вынесен обвинительный приговор, и при этом двое подсудимых были приговорены к реальному лишению свободы. Еще одно уголовное дело в настоящее время находится на стадии рассмотрения в Копейском городском суде Челябинской области, другое — на стадии предварительного расследования в следственном отделе Следственного комитета Октябрьского района по городу Уфе», — приводит слова представителя Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилла Кузнецова ТАСС.