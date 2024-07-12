Два представителя спортсменов приговорены к лишению свободы за допинг

«Министерство внутренних дел Российской Федерации в пределах своей компетенции активно участвует в противодействии допингу в спорте, в авангарде на данном направлении находится наше Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.
Данная работа ведется нами в тесном взаимодействии с РУСАДА и его отделом расследования, а также Министерством спорта Российской Федерации. При нашем непосредственном участии в 2016 году в Уголовный кодекс были введены статьи 230.1 и 230.2, которые криминализировали деяния тренеров и иного спортивного персонала.
Отмечу, что первое уголовное дело допинговой направленности было возбуждено в 2019 году, когда была реализована информация, полученная от отдела расследования РУСАДА, о возможном использовании тренером по велоспорту из Московской области запрещенной допинг-субстанции в отношении подопечной спортсменки. В том случае тренеру была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Всего на сегодняшний день в уголовной практике имеется семь дел рассматриваемых категорий, по пяти из которым вынесен обвинительный приговор, и при этом двое подсудимых были приговорены к реальному лишению свободы. Еще одно уголовное дело в настоящее время находится на стадии рассмотрения в Копейском городском суде Челябинской области, другое — на стадии предварительного расследования в следственном отделе Следственного комитета Октябрьского района по городу Уфе», — приводит слова представителя Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилла Кузнецова ТАСС.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что «таблетку мог дать только тренер». Позднее в WADA признали, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой.