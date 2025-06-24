Топ-12 лучших велокомпьютеров в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Сенсорный экран может выглядеть современно, но на практике приносит больше проблем: не всегда срабатывает с первого раза, не работает в дождь или если управлять им в перчатках. Особенно это касается недорогих моделей, где сенсор установлен формально. А в условиях тренировок, когда нужно быстро переключить страницу или сбросить круг, задержки и неточности раздражают и отвлекают. Если выбираете модель с сенсорным управлением, лучше протестировать отклик заранее или хотя бы посмотреть реальные отзывы пользователей.