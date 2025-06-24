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Топ-12 лучших велокомпьютеров в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Если ваш велокомпьютер показывает только скорость и расстояние, возможно, стоит задуматься о более функциональной модели. Лучшие велокомпьютеры в 2025 году становятся вашими персональными тренерами, навигаторами и аналитиками в одном компактном устройстве.

Оксана Задворнова
Автор Спорт Mail
Велосипед, оснащенный велокомпьютером
Велокомпьютер для спортсмена — надежный друг и помощник в тренировкахИсточник: Unsplash

В этом материале мы собрали модели, которые действительно стоят внимания как начинающих, так и опытных велосипедистов. Вместе с экспертом по велоспорту мы рассмотрели, какие функции важны для тренировок, велопоездок по городу или сложных маршрутов. Оценивали удобство использования лучших велокомпьютеров в 2025 году, точность показаний, надежность креплений, читаемость экрана и стабильность работы датчиков. В рейтинг попали как простые решения для повседневной езды, так и продвинутые устройства с GPS, синхронизацией и тренировочными режимами.

Рейтинг лучших беспроводных велокомпьютеров

Беспроводные велокомпьютеры выбирают те, кто ценит порядок на руле и не хочет возиться с лишними проводами, особенно при регулярной установке и снятии их с велосипеда. Важно обращать внимание не только на количество функций, но и на стабильность связи между датчиком и головным устройством. Расскажем о моделях с разным набором возможностей: от простого трекера до уверенного помощника на тренировках.

1. Cat Eye CC-VT235W VELO WIRELESS +

Велокомпьютер Cat Eye CC-VT235W VELO WIRELESS +
Велокомпьютер Cat Eye CC-VT235W VELO WIRELESS +Источник: Cat Eye

Беспроводной велокомпьютер от японского бренда, который известен стабильной электроникой без сюрпризов. Считает скорость, дистанцию, калории, время, также на нем отображаются часы. Есть одометр с ручной настройкой — пригодится при смене батарейки или велосипеда. Совместим с колесами от 16 до 29 дюймов, легко ставится на руль, держится плотно.

Покупатели хвалят за модель за точность, качество сборки и стабильную работу в любую погоду. Экран читаемый, но подсветка слабая, ночью от нее мало толку. Пишут, что настройка требует внимания, особенно с вводом диаметра колеса. Батарейки в комплекте часто почти севшие, их лучше сразу заменить.

Характеристики

ТипБеспроводной, аналоговая передача
ФункцииСкорость, дистанция, калории, часы
Параметры экрана55,5 × 37 мм или 2,2 дюйма
ПитаниеОдна батарейка CR2032, хватает примерно на год

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Надежная работа при любых погодных условиях
  • Простая установка и крепление
  • Поддержка большого диапазона размеров колес
  • Качественная сборка

Минусы:

  • По отзывам покупателей, сложная первичная настройка
  • Пользователи пишут, что подсветка почти бесполезна в темноте

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2. WEST BIKING 2.8" Large Screen Bicycle Speedometer

Велокомпьютер WEST BIKING 2.8" Large Screen Bicycle Speedometer
Велокомпьютер WEST BIKING 2.8" Large Screen Bicycle SpeedometerИсточник: WEST BIKING

Один из самых заметных велокомпьютеров на рынке: крупный экран 2,8 дюйма удобно отображает данные, которые легко читаются во время движения. Устройство показывает скорость, пробег, время поездки и общее расстояние, также есть секундомер, подсветка и функция автоматической паузы при остановке. Батарейка устанавливается в прорезиненное гнездо, которое защищает ее от дождя.

По отзывам, пользователи довольны простотой установки, размером дисплея и набором функций. Хвалят за внешний вид и читаемость показаний. Но жалобы есть: инструкция на иностранном, сенсорные кнопки срабатывают не с первого раза.

Характеристики

ТипБеспроводной, аналоговая передача
ФункцииСкорость, дистанция, время, одометр
Параметры экрана2,8 дюйма
ПитаниеКруглая литиевая батарейка, вставляется под влагозащищенную крышку

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Огромный экран с яркой подсветкой
  • Поддержка автопаузы и нескольких режимов отображения
  • Много функций для своей ценовой категории
  • Защита от дождя и пыли

Минусы:

  • По отзывам, сенсорные кнопки срабатывают не всегда
  • Инструкция на иностранном языке

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3. INBIKE IC321

Велокомпьютер INBIKE IC321
Велокомпьютер INBIKE IC321Источник: Inbike

Беспроводной велокомпьютер с лаконичным дизайном и базовым набором функций для регулярных поездок. Отображает скорость, время, пройденное расстояние, есть одометр, часы и зеленая подсветка. Влагозащищен по стандарту IPX4. Крепится на руль, питание — от батарейки. Подходит для MTB и шоссейных велосипедов, корпус выполнен из ABS-пластика с алюминиевыми элементами.

Пользователи отмечают крупный читаемый экран, простую настройку и стабильную работу. Экран действительно информативный, без лишней графики. Из минусов: нет русского языка в инструкции, и встречаются случаи потери связи с датчиком при установке слишком далеко от колеса. Подходит тем, кто ищет надежную базу без GPS и сложной синхронизации.

Характеристики

ТипБеспроводной 
ФункцииТекущая, средняя и максимальная скорость, расстояние, общее расстояние, калории, время в пути, часы, автопауза, подсветка
Параметры экрана2,1 дюйма
ПитаниеБатарейка CR2032

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Крупный дисплей
  • Простая настройка
  • Низкое энергопотребление
  • Функция автопаузы, как у старших моделей

Минусы:

  • По отзывам, плохо ловит сигнал, если датчик далеко
  • Инструкция не на русском языке

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4. STG BC-771

Велокомпьютер STG BC-771
Велокомпьютер STG BC-771Источник: STG BICYCLE

Компактный беспроводной велокомпьютер предлагает 22 функции. Они перекрывают все базовые потребности велосипедиста: от текущей, средней и максимальной скорости до показателей времени, дистанции, температуры и даже примерного количества сожженных калорий. Это устройство с подсветкой, двумя кнопками и работает от двух батареек, которых хватает на весь сезон. Экран отображает три строки информации и удобно читается в движении, особенно в вечернее время. Установка простая, крепление рассчитано под руль, а сам корпус легкий.

Пользователи ценят функциональность модели за свою цену: точность замеров, хорошую читаемость и удобный интерфейс. Среди плюсов также отмечают автостарт и автопаузу, которые полезны в городском ритме. Однако при отрицательных температурах показатели могут работать нестабильно. Стоит учесть, что корпус выполнен из тонкого пластика, поэтому не стоит ронять или оставлять устройство без защиты от ударов.

Характеристики

ТипБеспроводной 
ФункцииСкорость (текущая, средняя, максимальная), одометр, время поездки, калории, температура, автопауза, часы, подсветка
Параметры экранаС ночной подсветкой
ПитаниеДве батарейки CR2032

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Большой набор функций
  • Подсветка и автопауза
  • Доступная цена

Минусы:

  • По отзывам, при минусовой температуре возможны сбои
  • Пользователи пишут, что корпус хрупкий

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Рейтинг лучших проводных велокомпьютеров

Проводные велокомпьютеры выбирают за стабильность: они не зависят от батареек в датчике, не теряют сигнал в дождь и точно считывают данные без настроек. Они особенно удобны, если не планируете снимать компьютер каждый день и просто хотите получать базовые метрики без лишних сложностей.

1. VENTURA X

Велокомпьютер VENTURA X
Велокомпьютер VENTURA XИсточник: Messingschlager

Компактный проводной велокомпьютер с базовым, но выверенным функционалом для тех, кому важно следить за основными метриками поездки. Модель фиксирует текущую и среднюю скорость, расстояние поездки, общее расстояние и время в пути. Встроенный секундомер, 12 и 24-часовой формат и функция автозапуска помогают контролировать ритм, не отвлекаясь на кнопки. Все данные отображаются на двухстрочном дисплее с лаконичным интерфейсом.

Особенность этой модели в сбалансированном наборе функций и практичности. Влагозащищенный корпус подходит для разной погоды, а режим сканирования позволяет автоматически пролистывать параметры без ручного переключения. За счет простого крепления на руль и низкого энергопотребления его удобно использовать на постоянной основе.

Характеристики

ТипПроводной 
ФункцииТекущая скорость, средняя скорость, расстояние поездки, одометр, время в пути, секундомер, 12 и 24-часовой формат, автостарт и автостоп, режим сканирования
Параметры экранаДвухстрочный монохромный дисплей
ПитаниеТаблеточная батарейка LR44 (в комплекте)

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Простой и надежный функционал
  • Есть автостарт и режим сканирования
  • Батарейка уже в комплекте
  • Влагозащита корпуса

Минусы:

  • Не отображает максимальную скорость
  • При узком креплении возможны сложности с установкой

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2. Sunding SD-576A

Велокомпьютер Sunding SD-576A
Велокомпьютер Sunding SD-576AИсточник: Ozon

Один из самых насыщенных по функциям проводных велокомпьютеров в своей ценовой категории. Гаджет считает скорость, пройденную дистанцию, общее и текущее время поездки, отображает среднюю и максимальную скорость, а также температуру воздуха. Есть секундомер, таймер обратного отсчета, режим технического обслуживания и даже напоминание о еде — удобная функция, если вы следите за питанием и режимом. На дисплее отображается сразу несколько показателей, а управление организовано с помощью основной и выносной сенсорных кнопок. Компьютер автоматически включается и выключается, а подсветка активируется в темноте.

По отзывам, покупателям нравится удобная навигация, широкий набор функций и хорошая читаемость цифр на экране. Многие отмечают, что гаджет стабильно работает даже под дождем и при езде в холодную погоду. В то же время некоторые покупатели жалуются на слишком чувствительный сенсор: в сырую погоду экран может переключать режимы самопроизвольно. Также встречаются нарекания к слабому магниту и короткому проводу, особенно если ставить устройство на велосипед с 29-дюймовыми колесами.

Характеристики

ТипПроводной 
Функции27 функций — текущая, средняя и максимальная скорости, одометр, пробег за поездку, часы, секундомер, таймер, температура, напоминание о ТО, автоматическое включение/выключение и другое
Параметры экранаЧетырехстрочный ЖК-дисплей
Питание2 батарейки CR2032

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Большой информативный экран
  • Автоматическая подсветка и выключение
  • Уведомления о необходимости техобслуживания
  • Влагозащищенный корпус
  • Хорошая функциональность для своей цены

Минусы:

  • По отзывам, сенсор может срабатывать от воды или мороза
  • Штатный магнит иногда плохо фиксируется на спице
  • Короткий провод на датчик может не подойти к большому колесу

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3. RUSH HOUR JY-M19-CW

Велокомпьютер RUSH HOUR JY-M19-CW
Велокомпьютер RUSH HOUR JY-M19-CWИсточник: Вело-рай

Компактное беспроводное устройство с набором функций для ежедневных поездок и велопрогулок. В арсенале — 15 функций, включая текущую, среднюю и максимальную скорость, расстояние и общее расстояние, калории, жиросжигание, время поездки, температуру воздуха, секундомер и автоотключение. Отображение данных переключается автоматически, не нужно отвлекаться на кнопки в пути.

По отзывам, устройство подходит для тех, кто не хочет переплачивать и при этом получить базовый функционал. Его хвалят за простоту настройки и наличие инструкции на русском. Некоторые пользователи отмечают, что подсветка требует ручной настройки, а сам прибор не всегда автоматически включается при старте движения и приходится нажимать кнопку.

Характеристики

ТипПроводной 
ФункцииПоказывает текущую, среднюю и максимальную скорость, считает пройденную дистанцию и общее время поездки, калории, уровень сжигаемого жира, температуру воздуха с фиксацией минимальных и максимальных значений
Параметры экрана2,9 дюйма
ПитаниеБатарейка (в комплекте)

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Поддержка всех основных показателей
  • Есть функции подсчета калорий и жиров
  • Простая установка и настройка
  • Автоматическая прокрутка показателей на экране

Минусы:

  • По отзывам, не всегда включается сам при начале движения
  • Некоторые замечают, что батарейки быстро садятся

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4. Stels JY-4012E-L

Велокомпьютер Stels JY-4012E-L
Велокомпьютер Stels JY-4012E-LИсточник: Велодрайв

Один из самых функциональных представителей в своем ценовом сегменте. Компактное устройство с простым управлением и широким для этого класса набором функций: кроме стандартных показателей вроде скорости, расстояния и времени, есть термометр, калорийность и даже опция подсчета сжигаемых жиров.

Всего — 16 функций, включая напоминание о техобслуживании и индикацию темпа движения. Устройство поставляется в комплекте со всем необходимым для установки: крепеж, провод, магнит и сам датчик. По отзывам, покупателям нравится, что гаджет поддерживает автоматическое сканирование и отображение показателей.

Характеристики

ТипПроводная модель с датчиком
ФункцииТекущая, средняя и максимальная скорость, расстояние за поездку, общий пробег, время поездки, общее время, часы, секундомер, общий расход калорий, жиры, температура, напоминание о техобслуживании
Параметры экрана1,9 дюйма
ПитаниеБатарейка CR2032 (в комплекте)

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Широкий набор функций по сравнению с аналогами в этом классе
  • Есть измерение температуры и расхода калорий
  • Напоминание о необходимости техобслуживания
  • В комплекте все для установки

Минусы:

  • Нет подсветки, поэтому ночью данные считываются хуже
  • Слишком чувствительный датчик

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Рейтинг лучших GPS-велокомпьютеров

Велокомпьютеры с GPS — полноценные трекеры с точным позиционированием, связью с датчиками и синхронизацией с телефоном. Такие модели удобно использовать для тренировок: они фиксируют пульс, каденс, мощность, строят маршрут, собирают данные и помогают анализировать тренировки через понятное приложение. Подойдут тем, кто хочет больше, чем просто скорость и пробег.

1. Garmin Edge 540

Велокомпьютер Garmin Edge 540
Велокомпьютер Garmin Edge 540Источник: Garmin

Продвинутая модель, ориентированная на тех, кто регулярно тренируется и хочет максимум от устройства. Компьютер поддерживает GPS, ГЛОНАСС, умеет строить маршруты, отслеживает данные с внешних датчиков, собирает расширенную статистику и подстраивается под стиль езды. Управляется через 2,6-дюймовый дисплей с хорошей читаемостью, а батарея держит до 45 часов. В комплект входят датчики скорости, каденса и пульса, так что сразу можно настроить полноценную тренировочную систему.

Пользователи в отзывах отмечают стабильную работу навигации, быструю синхронизацию с приложением и мгновенное подключение датчиков пульса, каденса и скорости. Апдейт системы происходит по Wi‑Fi самостоятельно, а аккумулятор действительно держит заряд до двух дней активного использования. Некоторые советуют заменить предустановленные карты на более подробные, особенно если катаетесь не только по шоссе, но и по трейлам.

Характеристики

ТипНавигатор, велокомпьютер с GPS
ФункцииМаршруты, скорость, каденс, пульс, высота, температура, анализ тренировок
Параметры экрана2,6 дюйма, 246 × 322 пикс
ПитаниеАккумулятор, до 45 часов

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Длительное время автономной работы
  • Точная навигация с поддержкой нескольких спутниковых систем
  • Широкий функционал для тренировок
  • Совместимость с приложением и внешними датчиками

Минусы:

  • По отзывам, предустановленные карты требуют замены для лучшей детализации

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2. Sigma ROX 11.1 EVO HR Set 150

Велокомпьютер Sigma ROX 11.1 EVO HR Set 150
Велокомпьютер Sigma ROX 11.1 EVO HR Set 150Источник: Ozon

Один из самых продвинутых велокомпьютеров в компактном формате. Модель совмещает тренировочные метрики, высотные данные, каденцию, мощность и навигацию по трекам. Устройство поддерживает Bluetooth, совместимо с электронными переключателями, умными тренажерами и электровелосипедами. За счет встроенного GPS и барометра можно точно отследить маршрут и набор высоты, а цветной экран позволяет удобно настроить до шести страниц с метриками.

Из особенностей — гибкая система профилей и авто-пауза, функция автокругов, интеграция с приложением SIGMA RIDE и продвинутый трекинг мощности. Отдельное внимание стоит уделить информативным графикам и большому количеству параметров, которые можно анализировать после заезда.

Характеристики

ТипGPS-навигатор с датчиками
ФункцииСкорость, расстояние, высота, пульс, каденс, мощность, навигация по трекам, анализ зон
Параметры экрана1,77 дюйма, цветной, 128 × 160 пикс
ПитаниеАккумулятор 1000 мАч, до 18 часов работы

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Совместим с широким набором датчиков
  • Точный GPS с барометром
  • Интеграция с фирменным приложением и другими платформами
  • Гибкая настройка интерфейса

Минусы:

  • Нет полноценной карты для навигации
  • Кнопочное управление

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3. CooSpo BC200 GPS

Велокомпьютер CooSpo BC200 GPS
Велокомпьютер CooSpo BC200 GPSИсточник: CooSpo

Универсальный велокомпьютер с GPS, который предлагает серьезный набор функций по цене заметно ниже, чем у многих аналогов. Большой экран размерос 2,6 дюйма, поддержка трех спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, BDS), Bluetooth, работа с датчиками мощности, пульса и каденса. Можно настроить до 5 пользовательских страниц и более 70 метрик. Экран с автоматической подсветкой хорошо читается в любых условиях, а аккумулятора хватает до 36 часов с включенным GPS.

Пользователи отмечают достойную точность, простую настройку и стабильное соединение с фирменными и сторонними датчиками. Особенно хвалят экран, удобство крепления и приятный интерфейс на русском языке. Из минусов встречаются жалобы на тугие кнопки и редкие проблемы с поиском спутников, особенно в плохую погоду или густой застройке. Но при своей цене модель воспринимается как находка: это один из самых сбалансированных вариантов велокомпьютеров.

Характеристики

ТипGPS-навигатор с поддержкой Bluetooth
ФункцииСкорость, пульс, каденс, мощность, высота, градиент, графики, 70+ метрик
Параметры экрана2,6 дюйма, ЖК, с автояркостью
ПитаниеАккумулятор 1000 мАч, до 36 часов

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Доступная цена для такого функционала
  • Поддержка всех нужных протоколов и датчиков
  • Большой экран с автояркостью
  • Настройка без смартфона

Минусы:

  • Со слов пользователей — тугие кнопки
  • Редкие проблемы с GPS в отдельных случаях

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4. Magene 206 Pro

Велокомпьютер Magene 206 Pro
Велокомпьютер Magene 206 ProИсточник: Magene

Один из самых доступных велокомпьютеров с полноценным GPS-модулем, ориентированный на начинающих и продвинутых райдеров. Поддерживает четыре спутниковые системы, подключение датчиков каденса, скорости и пульса. На экран помещается до 5 показателей, есть подсветка и автоматическая калибровка времени. Отличается стабильной связью, быстрой зарядкой и долгим временем автономной работы.

По отзывам, пользователи хвалят сочетание функциональности и цены. Отмечают поддержку ANT+ и Bluetooth, понятное приложение и достойную видимость данных. В то же время жалуются на слабую точность GPS в плотной застройке и задержки с подключением спутников. Бывает, что устройство сбрасывает данные при выключении и не всегда стабильно работает с датчиками.

Характеристики

ТипБеспроводной, GPS, Bluetooth, ANT+
ФункцииСкорость, дистанция, каденс, пульс, маршрут
Параметры экрана1,9 дюйма
ПитаниеВстроенный аккумулятор, до 20 ч работы, зарядка — 1,5 ч

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Работает с четырьмя спутниковыми системами
  • Настраиваемые страницы с нужными параметрами
  • Совместимость с разными типами датчиков
  • Хорошая автономность и яркая подсветка

Минусы:

  • По отзывам, долго подключается к спутникам
  • Пользователи жалуются на нестабильность GPS в городе
  • Со слов владельцев, некоторые данные обнуляются после выключения

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Как выбрать бюджетный и хороший велокомпьютер

В бюджетном сегменте легко запутаться: внешне устройства похожи, функций заявлено много, а на самом деле половина может не работать как надо. Расскажем, как выбрать нужную модель, чтобы не переплатить и приобрести действительно полезный прибор.

Топ лучших мультитулов для велосипеда

1. Не ориентируйтесь только на число функций

Большое количество функций (30+) не всегда означает практическую полезность. Часто под этим числом скрываются дублирующие данные (например, время поездки и общее время) или показатели, которые сложно использовать без дополнительных датчиков. Кроме того, в дешевых моделях часть функций может сбоить или быть переведена некорректно, особенно если интерфейс не на русском языке.

Стоит определить 3—5 главных параметров, которые действительно важны в ваших поездках, например:

  • текущая, средняя и максимальная скорость.

  • расстояние и общее время
  • пульс и каденс (если тренируетесь)
  • автостарт и автопауза

Если нужные метрики есть и работают стабильно, этого уже достаточно.

2. Обратите внимание на способ управления

Сенсорный экран может выглядеть современно, но на практике приносит больше проблем: не всегда срабатывает с первого раза, не работает в дождь или если управлять им в перчатках. Особенно это касается недорогих моделей, где сенсор установлен формально. А в условиях тренировок, когда нужно быстро переключить страницу или сбросить круг, задержки и неточности раздражают и отвлекают. Если выбираете модель с сенсорным управлением, лучше протестировать отклик заранее или хотя бы посмотреть реальные отзывы пользователей.

Кнопки надежнее: они четко срабатывают при любом нажатии, не зависят от погодных условий, удобны в перчатках и на скорости. Их расположение быстро запоминается, поэтому не нужно каждый раз искать их глазами.

3. Выбирайте дисплей, который легко читается в движении

Красивый цветной экран не гарантирует удобства. На практике он может бликовать на солнце, выгорать, терять контрастность в лесу или плохо отображаться в пасмурную погоду. Особенно этим страдают дешевые дисплеи без антибликового покрытия или с посредственной подсветкой.

Оптимальный вариант:

  • монохромный дисплей с хорошей контрастностью
  • крупные цифры, без перегруза интерфейса
  • качественная подсветка с автоматической активацией или по кнопке

Важно, чтобы вся информация была читаема с первого взгляда — это повышает безопасность и позволяет не отвлекаться от дороги.

4. Уточните, есть ли автостарт и автопауза

Даже в недорогих велокомпьютерах бывает функция автоматического старта и паузы — она срабатывает, когда датчик фиксирует вращение колеса. То есть устройство начинает запись, как только вы поехали, и ставит на паузу, когда остановились.

Кажется, мелочь, но если этого нет, придется каждый раз вручную запускать и останавливать трек. Это создает неудобства: легко забыть нажать кнопку, в результате данные окажутся неточными, а в конце маршрута сложно будет понять, сколько времени вы действительно были в движении. Если планируете следить за прогрессом или просто хотите сохранять поездки — наличие автостарта и автопаузы сильно упрощают использование.

5. Оцените качество крепления

Даже хороший велокомпьютер ничего не стоит, если его плохо закрепили. В базовых комплектациях часто встречаются пластиковые держатели с хлипкими резинками или слабым фиксатором. На кочках, при резком торможении или просто при касании рукой устройство может соскочить.

Стоит проверить:

  • есть ли страховочная резинка или клипса
  • как фиксируется сам корпус — с защелкой или просто вставляется
  • можно ли доустановить более надежное крепление (например, выносное или на болтах)

Если производитель предлагает альтернативные варианты, лучше выбрать сразу с ними. Хорошее крепление продлевает жизнь компьютеру и избавляет от лишних переживаний в дороге.

Как выбрать хороший велосипед

Комментарий эксперта

Мастер спорта по велоспорту и тренер Константин Филатов поделился своим мнением о велокомпьютерах:

"Если вы катаетесь для себя и по знакомым маршрутам, достаточно велокомпьютера, который показывает скорость, расстояние, время в пути и другие основные показатели. Но если тренируетесь регулярно или готовитесь к соревнованиям, возможностей у устройства должно быть больше. Здесь важны такие параметры, как частота сердечных сокращений, каденс, мощность и запись трека, чтобы фиксировать данные, корректировать нагрузку и отслеживать прогресс.

Для профессионального спорта пригодятся дополнительные функции: построение маршрутов по заданным точкам, отображение профиля трассы и режим вроде ClimbPro, который показывает уклон, оставшуюся длину подъема и помогает распределить усилия. В групповых заездах важна навигация с отображением местоположения других участников и возможностью обмена сообщениями, например, режим GroupRide.

Современные устройства также синхронизируются с приложениями для планирования и анализа тренировок, если вы ведете тренировочный дневник или следите за прогрессом по сезону. Так что при выборе стоит отталкиваться не от количества функций, а от своих целей и стиля езды".

Обзор лучших велокомпьютеров

Собрали все модели из рейтинга в одном месте, чтобы было легко сравнить, какой велокомпьютер подойдет именно вам. Указали тип устройства и главное, за что его стоит выбрать.

Беспроводные велокомпьютеры

Cat Eye VELO WIRELESS +
Японская стабильность и простота. Показывает скорость, дистанцию, калории. Подходит для повседневных поездок без лишней электроники
WEST BIKING 2.8" Large Screen Bicycle Speedometer
Огромный экран, автопауза, подсветка. Удобен для тех, кто хочет все видеть крупно
INBIKE IC321
Надежный вариант без GPS. Минимализм, крупный экран, подходит для MTB и городских поездок
STG BC-771
Много функций, включая температуру и калории. Хорош для тех, кто хочет максимум за небольшие деньги

Проводные велокомпьютеры

VENTURA XПростая классика. Нет сбоев и подзарядок, есть автостарт и сканирование. Для тех, кто просто крутит педали и не хочет возни
Sunding SD-576AОдин из самых умных в проводном сегменте: 26 функций, включая ТО и напоминание поесть. Стабильно работает даже в дождь
RUSH HOUR JY-M19-CWДоступная модель с подсчетом калорий, измерением температуры и контролем жиросжигания. Не требует лишних настроек
Stels JY-4012E-LЛаконичный, но с расширенным функционалом. Температура, калории, техобслуживание — хорош для регулярных поездок

Велокомпьютеры с GPS

Garmin Edge 540
Для тех, кто тренируется серьезно: маршруты, датчики, автокруги, до 45 часов работы. Настоящий тренировочный центр на руле
Sigma ROX 11.1 EVO HR Set 150
Барометр, мощность, интеграция с платформами и точный трекинг. Подходит для продвинутых пользователей
CooSpo BC200 GPS
Максимум возможностей за минимальный бюджет. Работает с датчиками, 70+ метрик, автояркость
Magene 206 Pro
Самый доступный GPS-компьютер с широким функционалом. Отличный старт для тех, кто хочет попробовать тренировки с навигацией

Эксперт: Константин Филатов — мастер спорта по велоспорту и тренер