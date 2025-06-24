Топ-12 лучших велокомпьютеров в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этом материале мы собрали модели, которые действительно стоят внимания как начинающих, так и опытных велосипедистов. Вместе с экспертом по велоспорту мы рассмотрели, какие функции важны для тренировок, велопоездок по городу или сложных маршрутов. Оценивали удобство использования лучших велокомпьютеров в 2025 году, точность показаний, надежность креплений, читаемость экрана и стабильность работы датчиков. В рейтинг попали как простые решения для повседневной езды, так и продвинутые устройства с GPS, синхронизацией и тренировочными режимами.
Рейтинг лучших беспроводных велокомпьютеров
Беспроводные велокомпьютеры выбирают те, кто ценит порядок на руле и не хочет возиться с лишними проводами, особенно при регулярной установке и снятии их с велосипеда. Важно обращать внимание не только на количество функций, но и на стабильность связи между датчиком и головным устройством. Расскажем о моделях с разным набором возможностей: от простого трекера до уверенного помощника на тренировках.
1. Cat Eye CC-VT235W VELO WIRELESS +
Беспроводной велокомпьютер от японского бренда, который известен стабильной электроникой без сюрпризов. Считает скорость, дистанцию, калории, время, также на нем отображаются часы. Есть одометр с ручной настройкой — пригодится при смене батарейки или велосипеда. Совместим с колесами от 16 до 29 дюймов, легко ставится на руль, держится плотно.
Покупатели хвалят за модель за точность, качество сборки и стабильную работу в любую погоду. Экран читаемый, но подсветка слабая, ночью от нее мало толку. Пишут, что настройка требует внимания, особенно с вводом диаметра колеса. Батарейки в комплекте часто почти севшие, их лучше сразу заменить.
Характеристики
|Тип
|Беспроводной, аналоговая передача
|Функции
|Скорость, дистанция, калории, часы
|Параметры экрана
|55,5 × 37 мм или 2,2 дюйма
|Питание
|Одна батарейка CR2032, хватает примерно на год
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Надежная работа при любых погодных условиях
- Простая установка и крепление
- Поддержка большого диапазона размеров колес
- Качественная сборка
Минусы:
- По отзывам покупателей, сложная первичная настройка
- Пользователи пишут, что подсветка почти бесполезна в темноте
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2. WEST BIKING 2.8" Large Screen Bicycle Speedometer
Один из самых заметных велокомпьютеров на рынке: крупный экран 2,8 дюйма удобно отображает данные, которые легко читаются во время движения. Устройство показывает скорость, пробег, время поездки и общее расстояние, также есть секундомер, подсветка и функция автоматической паузы при остановке. Батарейка устанавливается в прорезиненное гнездо, которое защищает ее от дождя.
По отзывам, пользователи довольны простотой установки, размером дисплея и набором функций. Хвалят за внешний вид и читаемость показаний. Но жалобы есть: инструкция на иностранном, сенсорные кнопки срабатывают не с первого раза.
Характеристики
|Тип
|Беспроводной, аналоговая передача
|Функции
|Скорость, дистанция, время, одометр
|Параметры экрана
|2,8 дюйма
|Питание
|Круглая литиевая батарейка, вставляется под влагозащищенную крышку
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Огромный экран с яркой подсветкой
- Поддержка автопаузы и нескольких режимов отображения
- Много функций для своей ценовой категории
- Защита от дождя и пыли
Минусы:
- По отзывам, сенсорные кнопки срабатывают не всегда
- Инструкция на иностранном языке
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3. INBIKE IC321
Беспроводной велокомпьютер с лаконичным дизайном и базовым набором функций для регулярных поездок. Отображает скорость, время, пройденное расстояние, есть одометр, часы и зеленая подсветка. Влагозащищен по стандарту IPX4. Крепится на руль, питание — от батарейки. Подходит для MTB и шоссейных велосипедов, корпус выполнен из ABS-пластика с алюминиевыми элементами.
Пользователи отмечают крупный читаемый экран, простую настройку и стабильную работу. Экран действительно информативный, без лишней графики. Из минусов: нет русского языка в инструкции, и встречаются случаи потери связи с датчиком при установке слишком далеко от колеса. Подходит тем, кто ищет надежную базу без GPS и сложной синхронизации.
Характеристики
|Тип
|Беспроводной
|Функции
|Текущая, средняя и максимальная скорость, расстояние, общее расстояние, калории, время в пути, часы, автопауза, подсветка
|Параметры экрана
|2,1 дюйма
|Питание
|Батарейка CR2032
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Крупный дисплей
- Простая настройка
- Низкое энергопотребление
- Функция автопаузы, как у старших моделей
Минусы:
- По отзывам, плохо ловит сигнал, если датчик далеко
- Инструкция не на русском языке
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4. STG BC-771
Компактный беспроводной велокомпьютер предлагает 22 функции. Они перекрывают все базовые потребности велосипедиста: от текущей, средней и максимальной скорости до показателей времени, дистанции, температуры и даже примерного количества сожженных калорий. Это устройство с подсветкой, двумя кнопками и работает от двух батареек, которых хватает на весь сезон. Экран отображает три строки информации и удобно читается в движении, особенно в вечернее время. Установка простая, крепление рассчитано под руль, а сам корпус легкий.
Пользователи ценят функциональность модели за свою цену: точность замеров, хорошую читаемость и удобный интерфейс. Среди плюсов также отмечают автостарт и автопаузу, которые полезны в городском ритме. Однако при отрицательных температурах показатели могут работать нестабильно. Стоит учесть, что корпус выполнен из тонкого пластика, поэтому не стоит ронять или оставлять устройство без защиты от ударов.
Характеристики
|Тип
|Беспроводной
|Функции
|Скорость (текущая, средняя, максимальная), одометр, время поездки, калории, температура, автопауза, часы, подсветка
|Параметры экрана
|С ночной подсветкой
|Питание
|Две батарейки CR2032
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Большой набор функций
- Подсветка и автопауза
- Доступная цена
Минусы:
- По отзывам, при минусовой температуре возможны сбои
- Пользователи пишут, что корпус хрупкий
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Рейтинг лучших проводных велокомпьютеров
Проводные велокомпьютеры выбирают за стабильность: они не зависят от батареек в датчике, не теряют сигнал в дождь и точно считывают данные без настроек. Они особенно удобны, если не планируете снимать компьютер каждый день и просто хотите получать базовые метрики без лишних сложностей.
1. VENTURA X
Компактный проводной велокомпьютер с базовым, но выверенным функционалом для тех, кому важно следить за основными метриками поездки. Модель фиксирует текущую и среднюю скорость, расстояние поездки, общее расстояние и время в пути. Встроенный секундомер, 12 и 24-часовой формат и функция автозапуска помогают контролировать ритм, не отвлекаясь на кнопки. Все данные отображаются на двухстрочном дисплее с лаконичным интерфейсом.
Особенность этой модели в сбалансированном наборе функций и практичности. Влагозащищенный корпус подходит для разной погоды, а режим сканирования позволяет автоматически пролистывать параметры без ручного переключения. За счет простого крепления на руль и низкого энергопотребления его удобно использовать на постоянной основе.
Характеристики
|Тип
|Проводной
|Функции
|Текущая скорость, средняя скорость, расстояние поездки, одометр, время в пути, секундомер, 12 и 24-часовой формат, автостарт и автостоп, режим сканирования
|Параметры экрана
|Двухстрочный монохромный дисплей
|Питание
|Таблеточная батарейка LR44 (в комплекте)
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Простой и надежный функционал
- Есть автостарт и режим сканирования
- Батарейка уже в комплекте
- Влагозащита корпуса
Минусы:
- Не отображает максимальную скорость
- При узком креплении возможны сложности с установкой
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2. Sunding SD-576A
Один из самых насыщенных по функциям проводных велокомпьютеров в своей ценовой категории. Гаджет считает скорость, пройденную дистанцию, общее и текущее время поездки, отображает среднюю и максимальную скорость, а также температуру воздуха. Есть секундомер, таймер обратного отсчета, режим технического обслуживания и даже напоминание о еде — удобная функция, если вы следите за питанием и режимом. На дисплее отображается сразу несколько показателей, а управление организовано с помощью основной и выносной сенсорных кнопок. Компьютер автоматически включается и выключается, а подсветка активируется в темноте.
По отзывам, покупателям нравится удобная навигация, широкий набор функций и хорошая читаемость цифр на экране. Многие отмечают, что гаджет стабильно работает даже под дождем и при езде в холодную погоду. В то же время некоторые покупатели жалуются на слишком чувствительный сенсор: в сырую погоду экран может переключать режимы самопроизвольно. Также встречаются нарекания к слабому магниту и короткому проводу, особенно если ставить устройство на велосипед с 29-дюймовыми колесами.
Характеристики
|Тип
|Проводной
|Функции
|27 функций — текущая, средняя и максимальная скорости, одометр, пробег за поездку, часы, секундомер, таймер, температура, напоминание о ТО, автоматическое включение/выключение и другое
|Параметры экрана
|Четырехстрочный ЖК-дисплей
|Питание
|2 батарейки CR2032
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Большой информативный экран
- Автоматическая подсветка и выключение
- Уведомления о необходимости техобслуживания
- Влагозащищенный корпус
- Хорошая функциональность для своей цены
Минусы:
- По отзывам, сенсор может срабатывать от воды или мороза
- Штатный магнит иногда плохо фиксируется на спице
- Короткий провод на датчик может не подойти к большому колесу
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3. RUSH HOUR JY-M19-CW
Компактное беспроводное устройство с набором функций для ежедневных поездок и велопрогулок. В арсенале — 15 функций, включая текущую, среднюю и максимальную скорость, расстояние и общее расстояние, калории, жиросжигание, время поездки, температуру воздуха, секундомер и автоотключение. Отображение данных переключается автоматически, не нужно отвлекаться на кнопки в пути.
По отзывам, устройство подходит для тех, кто не хочет переплачивать и при этом получить базовый функционал. Его хвалят за простоту настройки и наличие инструкции на русском. Некоторые пользователи отмечают, что подсветка требует ручной настройки, а сам прибор не всегда автоматически включается при старте движения и приходится нажимать кнопку.
Характеристики
|Тип
|Проводной
|Функции
|Показывает текущую, среднюю и максимальную скорость, считает пройденную дистанцию и общее время поездки, калории, уровень сжигаемого жира, температуру воздуха с фиксацией минимальных и максимальных значений
|Параметры экрана
|2,9 дюйма
|Питание
|Батарейка (в комплекте)
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Поддержка всех основных показателей
- Есть функции подсчета калорий и жиров
- Простая установка и настройка
- Автоматическая прокрутка показателей на экране
Минусы:
- По отзывам, не всегда включается сам при начале движения
- Некоторые замечают, что батарейки быстро садятся
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4. Stels JY-4012E-L
Один из самых функциональных представителей в своем ценовом сегменте. Компактное устройство с простым управлением и широким для этого класса набором функций: кроме стандартных показателей вроде скорости, расстояния и времени, есть термометр, калорийность и даже опция подсчета сжигаемых жиров.
Всего — 16 функций, включая напоминание о техобслуживании и индикацию темпа движения. Устройство поставляется в комплекте со всем необходимым для установки: крепеж, провод, магнит и сам датчик. По отзывам, покупателям нравится, что гаджет поддерживает автоматическое сканирование и отображение показателей.
Характеристики
|Тип
|Проводная модель с датчиком
|Функции
|Текущая, средняя и максимальная скорость, расстояние за поездку, общий пробег, время поездки, общее время, часы, секундомер, общий расход калорий, жиры, температура, напоминание о техобслуживании
|Параметры экрана
|1,9 дюйма
|Питание
|Батарейка CR2032 (в комплекте)
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Широкий набор функций по сравнению с аналогами в этом классе
- Есть измерение температуры и расхода калорий
- Напоминание о необходимости техобслуживания
- В комплекте все для установки
Минусы:
- Нет подсветки, поэтому ночью данные считываются хуже
- Слишком чувствительный датчик
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Рейтинг лучших GPS-велокомпьютеров
Велокомпьютеры с GPS — полноценные трекеры с точным позиционированием, связью с датчиками и синхронизацией с телефоном. Такие модели удобно использовать для тренировок: они фиксируют пульс, каденс, мощность, строят маршрут, собирают данные и помогают анализировать тренировки через понятное приложение. Подойдут тем, кто хочет больше, чем просто скорость и пробег.
1. Garmin Edge 540
Продвинутая модель, ориентированная на тех, кто регулярно тренируется и хочет максимум от устройства. Компьютер поддерживает GPS, ГЛОНАСС, умеет строить маршруты, отслеживает данные с внешних датчиков, собирает расширенную статистику и подстраивается под стиль езды. Управляется через 2,6-дюймовый дисплей с хорошей читаемостью, а батарея держит до 45 часов. В комплект входят датчики скорости, каденса и пульса, так что сразу можно настроить полноценную тренировочную систему.
Пользователи в отзывах отмечают стабильную работу навигации, быструю синхронизацию с приложением и мгновенное подключение датчиков пульса, каденса и скорости. Апдейт системы происходит по Wi‑Fi самостоятельно, а аккумулятор действительно держит заряд до двух дней активного использования. Некоторые советуют заменить предустановленные карты на более подробные, особенно если катаетесь не только по шоссе, но и по трейлам.
Характеристики
|Тип
|Навигатор, велокомпьютер с GPS
|Функции
|Маршруты, скорость, каденс, пульс, высота, температура, анализ тренировок
|Параметры экрана
|2,6 дюйма, 246 × 322 пикс
|Питание
|Аккумулятор, до 45 часов
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Длительное время автономной работы
- Точная навигация с поддержкой нескольких спутниковых систем
- Широкий функционал для тренировок
- Совместимость с приложением и внешними датчиками
Минусы:
- По отзывам, предустановленные карты требуют замены для лучшей детализации
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2. Sigma ROX 11.1 EVO HR Set 150
Один из самых продвинутых велокомпьютеров в компактном формате. Модель совмещает тренировочные метрики, высотные данные, каденцию, мощность и навигацию по трекам. Устройство поддерживает Bluetooth, совместимо с электронными переключателями, умными тренажерами и электровелосипедами. За счет встроенного GPS и барометра можно точно отследить маршрут и набор высоты, а цветной экран позволяет удобно настроить до шести страниц с метриками.
Из особенностей — гибкая система профилей и авто-пауза, функция автокругов, интеграция с приложением SIGMA RIDE и продвинутый трекинг мощности. Отдельное внимание стоит уделить информативным графикам и большому количеству параметров, которые можно анализировать после заезда.
Характеристики
|Тип
|GPS-навигатор с датчиками
|Функции
|Скорость, расстояние, высота, пульс, каденс, мощность, навигация по трекам, анализ зон
|Параметры экрана
|1,77 дюйма, цветной, 128 × 160 пикс
|Питание
|Аккумулятор 1000 мАч, до 18 часов работы
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Совместим с широким набором датчиков
- Точный GPS с барометром
- Интеграция с фирменным приложением и другими платформами
- Гибкая настройка интерфейса
Минусы:
- Нет полноценной карты для навигации
- Кнопочное управление
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3. CooSpo BC200 GPS
Универсальный велокомпьютер с GPS, который предлагает серьезный набор функций по цене заметно ниже, чем у многих аналогов. Большой экран размерос 2,6 дюйма, поддержка трех спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, BDS), Bluetooth, работа с датчиками мощности, пульса и каденса. Можно настроить до 5 пользовательских страниц и более 70 метрик. Экран с автоматической подсветкой хорошо читается в любых условиях, а аккумулятора хватает до 36 часов с включенным GPS.
Пользователи отмечают достойную точность, простую настройку и стабильное соединение с фирменными и сторонними датчиками. Особенно хвалят экран, удобство крепления и приятный интерфейс на русском языке. Из минусов встречаются жалобы на тугие кнопки и редкие проблемы с поиском спутников, особенно в плохую погоду или густой застройке. Но при своей цене модель воспринимается как находка: это один из самых сбалансированных вариантов велокомпьютеров.
Характеристики
|Тип
|GPS-навигатор с поддержкой Bluetooth
|Функции
|Скорость, пульс, каденс, мощность, высота, градиент, графики, 70+ метрик
|Параметры экрана
|2,6 дюйма, ЖК, с автояркостью
|Питание
|Аккумулятор 1000 мАч, до 36 часов
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Доступная цена для такого функционала
- Поддержка всех нужных протоколов и датчиков
- Большой экран с автояркостью
- Настройка без смартфона
Минусы:
- Со слов пользователей — тугие кнопки
- Редкие проблемы с GPS в отдельных случаях
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4. Magene 206 Pro
Один из самых доступных велокомпьютеров с полноценным GPS-модулем, ориентированный на начинающих и продвинутых райдеров. Поддерживает четыре спутниковые системы, подключение датчиков каденса, скорости и пульса. На экран помещается до 5 показателей, есть подсветка и автоматическая калибровка времени. Отличается стабильной связью, быстрой зарядкой и долгим временем автономной работы.
По отзывам, пользователи хвалят сочетание функциональности и цены. Отмечают поддержку ANT+ и Bluetooth, понятное приложение и достойную видимость данных. В то же время жалуются на слабую точность GPS в плотной застройке и задержки с подключением спутников. Бывает, что устройство сбрасывает данные при выключении и не всегда стабильно работает с датчиками.
Характеристики
|Тип
|Беспроводной, GPS, Bluetooth, ANT+
|Функции
|Скорость, дистанция, каденс, пульс, маршрут
|Параметры экрана
|1,9 дюйма
|Питание
|Встроенный аккумулятор, до 20 ч работы, зарядка — 1,5 ч
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Работает с четырьмя спутниковыми системами
- Настраиваемые страницы с нужными параметрами
- Совместимость с разными типами датчиков
- Хорошая автономность и яркая подсветка
Минусы:
- По отзывам, долго подключается к спутникам
- Пользователи жалуются на нестабильность GPS в городе
- Со слов владельцев, некоторые данные обнуляются после выключения
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Как выбрать бюджетный и хороший велокомпьютер
В бюджетном сегменте легко запутаться: внешне устройства похожи, функций заявлено много, а на самом деле половина может не работать как надо. Расскажем, как выбрать нужную модель, чтобы не переплатить и приобрести действительно полезный прибор.
1. Не ориентируйтесь только на число функций
Большое количество функций (30+) не всегда означает практическую полезность. Часто под этим числом скрываются дублирующие данные (например, время поездки и общее время) или показатели, которые сложно использовать без дополнительных датчиков. Кроме того, в дешевых моделях часть функций может сбоить или быть переведена некорректно, особенно если интерфейс не на русском языке.
Стоит определить 3—5 главных параметров, которые действительно важны в ваших поездках, например:
текущая, средняя и максимальная скорость.
- расстояние и общее время
- пульс и каденс (если тренируетесь)
- автостарт и автопауза
Если нужные метрики есть и работают стабильно, этого уже достаточно.
2. Обратите внимание на способ управления
Сенсорный экран может выглядеть современно, но на практике приносит больше проблем: не всегда срабатывает с первого раза, не работает в дождь или если управлять им в перчатках. Особенно это касается недорогих моделей, где сенсор установлен формально. А в условиях тренировок, когда нужно быстро переключить страницу или сбросить круг, задержки и неточности раздражают и отвлекают. Если выбираете модель с сенсорным управлением, лучше протестировать отклик заранее или хотя бы посмотреть реальные отзывы пользователей.
Кнопки надежнее: они четко срабатывают при любом нажатии, не зависят от погодных условий, удобны в перчатках и на скорости. Их расположение быстро запоминается, поэтому не нужно каждый раз искать их глазами.
3. Выбирайте дисплей, который легко читается в движении
Красивый цветной экран не гарантирует удобства. На практике он может бликовать на солнце, выгорать, терять контрастность в лесу или плохо отображаться в пасмурную погоду. Особенно этим страдают дешевые дисплеи без антибликового покрытия или с посредственной подсветкой.
Оптимальный вариант:
- монохромный дисплей с хорошей контрастностью
- крупные цифры, без перегруза интерфейса
- качественная подсветка с автоматической активацией или по кнопке
Важно, чтобы вся информация была читаема с первого взгляда — это повышает безопасность и позволяет не отвлекаться от дороги.
4. Уточните, есть ли автостарт и автопауза
Даже в недорогих велокомпьютерах бывает функция автоматического старта и паузы — она срабатывает, когда датчик фиксирует вращение колеса. То есть устройство начинает запись, как только вы поехали, и ставит на паузу, когда остановились.
Кажется, мелочь, но если этого нет, придется каждый раз вручную запускать и останавливать трек. Это создает неудобства: легко забыть нажать кнопку, в результате данные окажутся неточными, а в конце маршрута сложно будет понять, сколько времени вы действительно были в движении. Если планируете следить за прогрессом или просто хотите сохранять поездки — наличие автостарта и автопаузы сильно упрощают использование.
5. Оцените качество крепления
Даже хороший велокомпьютер ничего не стоит, если его плохо закрепили. В базовых комплектациях часто встречаются пластиковые держатели с хлипкими резинками или слабым фиксатором. На кочках, при резком торможении или просто при касании рукой устройство может соскочить.
Стоит проверить:
- есть ли страховочная резинка или клипса
- как фиксируется сам корпус — с защелкой или просто вставляется
- можно ли доустановить более надежное крепление (например, выносное или на болтах)
Если производитель предлагает альтернативные варианты, лучше выбрать сразу с ними. Хорошее крепление продлевает жизнь компьютеру и избавляет от лишних переживаний в дороге.
Комментарий эксперта
Мастер спорта по велоспорту и тренер Константин Филатов поделился своим мнением о велокомпьютерах:
"Если вы катаетесь для себя и по знакомым маршрутам, достаточно велокомпьютера, который показывает скорость, расстояние, время в пути и другие основные показатели. Но если тренируетесь регулярно или готовитесь к соревнованиям, возможностей у устройства должно быть больше. Здесь важны такие параметры, как частота сердечных сокращений, каденс, мощность и запись трека, чтобы фиксировать данные, корректировать нагрузку и отслеживать прогресс.
Для профессионального спорта пригодятся дополнительные функции: построение маршрутов по заданным точкам, отображение профиля трассы и режим вроде ClimbPro, который показывает уклон, оставшуюся длину подъема и помогает распределить усилия. В групповых заездах важна навигация с отображением местоположения других участников и возможностью обмена сообщениями, например, режим GroupRide.
Современные устройства также синхронизируются с приложениями для планирования и анализа тренировок, если вы ведете тренировочный дневник или следите за прогрессом по сезону. Так что при выборе стоит отталкиваться не от количества функций, а от своих целей и стиля езды".
Обзор лучших велокомпьютеров
Собрали все модели из рейтинга в одном месте, чтобы было легко сравнить, какой велокомпьютер подойдет именно вам. Указали тип устройства и главное, за что его стоит выбрать.
Беспроводные велокомпьютеры
|Cat Eye VELO WIRELESS +
|Японская стабильность и простота. Показывает скорость, дистанцию, калории. Подходит для повседневных поездок без лишней электроники
|WEST BIKING 2.8" Large Screen Bicycle Speedometer
|Огромный экран, автопауза, подсветка. Удобен для тех, кто хочет все видеть крупно
|INBIKE IC321
|Надежный вариант без GPS. Минимализм, крупный экран, подходит для MTB и городских поездок
|STG BC-771
|Много функций, включая температуру и калории. Хорош для тех, кто хочет максимум за небольшие деньги
Проводные велокомпьютеры
|VENTURA X
|Простая классика. Нет сбоев и подзарядок, есть автостарт и сканирование. Для тех, кто просто крутит педали и не хочет возни
|Sunding SD-576A
|Один из самых умных в проводном сегменте: 26 функций, включая ТО и напоминание поесть. Стабильно работает даже в дождь
|RUSH HOUR JY-M19-CW
|Доступная модель с подсчетом калорий, измерением температуры и контролем жиросжигания. Не требует лишних настроек
|Stels JY-4012E-L
|Лаконичный, но с расширенным функционалом. Температура, калории, техобслуживание — хорош для регулярных поездок
Велокомпьютеры с GPS
|Garmin Edge 540
|Для тех, кто тренируется серьезно: маршруты, датчики, автокруги, до 45 часов работы. Настоящий тренировочный центр на руле
|Sigma ROX 11.1 EVO HR Set 150
|Барометр, мощность, интеграция с платформами и точный трекинг. Подходит для продвинутых пользователей
|CooSpo BC200 GPS
|Максимум возможностей за минимальный бюджет. Работает с датчиками, 70+ метрик, автояркость
|Magene 206 Pro
|Самый доступный GPS-компьютер с широким функционалом. Отличный старт для тех, кто хочет попробовать тренировки с навигацией
Эксперт: Константин Филатов — мастер спорта по велоспорту и тренер