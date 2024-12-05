Всадницу из Великобритании дисквалифицировали за жестокое обращение с лошадью

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации конного спорта (FEI).
Отстранение продлится до 22 июля 2025 года. В качестве дополнительных санкций на Шарлотту наложен штраф в 10 тыс. швейцарских франков. Дисквалифицировала ее также национальная федерация конного спорта.
Дюжарден — трехкратная олимпийская чемпионка (Лондон-2012, Рио-2016). Наряду с велосипедисткой Лорой Кенни Шарлотта — самая титулованная представительница Соединенного Королевства в истории Олимпийских игр.
Известно, что до случившегося Дюжарден готовилась к участию на Олимпийских играх в Париже, но была недопущена федерацией из-за появившегося в сети видео, где она чрезмерно сильно бьет лошадь хлыстом.
Ситуация с Шарлоттой заставила FEI пересмотреть систему штрафов и правил. Теперь за тяжелые нарушения спортсмену будет полагаться дисквалификация от трех до десяти лет. За нарушения средней тяжести отстранение от шести месяцев до трех лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2025-го.