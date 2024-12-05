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Всадницу из Великобритании дисквалифицировали за жестокое обращение с лошадью

Самую титулованную британскую всадницу Шарлотту Дюжарден отстранили на год из-за жестокого обращения с лошадью.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации конного спорта (FEI).

Отстранение продлится до 22 июля 2025 года. В качестве дополнительных санкций на Шарлотту наложен штраф в 10 тыс. швейцарских франков. Дисквалифицировала ее также национальная федерация конного спорта.

Дюжарден — трехкратная олимпийская чемпионка (Лондон-2012, Рио-2016). Наряду с велосипедисткой Лорой Кенни Шарлотта — самая титулованная представительница Соединенного Королевства в истории Олимпийских игр.

Известно, что до случившегося Дюжарден готовилась к участию на Олимпийских играх в Париже, но была недопущена федерацией из-за появившегося в сети видео, где она чрезмерно сильно бьет лошадь хлыстом.

Ситуация с Шарлоттой заставила FEI пересмотреть систему штрафов и правил. Теперь за тяжелые нарушения спортсмену будет полагаться дисквалификация от трех до десяти лет. За нарушения средней тяжести отстранение от шести месяцев до трех лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2025-го.