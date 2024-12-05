Всадницу из Великобритании дисквалифицировали за жестокое обращение с лошадью

Ситуация с Шарлоттой заставила FEI пересмотреть систему штрафов и правил. Теперь за тяжелые нарушения спортсмену будет полагаться дисквалификация от трех до десяти лет. За нарушения средней тяжести отстранение от шести месяцев до трех лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2025-го.