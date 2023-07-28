Украинская саблистка Харлан: я кричала от боли после дисквалификации

В четверг, 27 июля, Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что спортсменка после выигранного поединка не пожала руку российской фехтовальщице Анне Смирновой. В соцсетях украинка попыталась объяснить причины своего поведения.

«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли», — написала Харлан.

Харлан победила Смирнову (15:7) в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После поединка Смирнова хотела подойти к сопернице, однако Харлан выставила саблю в сторону россиянки и покинула дорожку.