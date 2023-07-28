Украинская саблистка Харлан: мы никогда не пожмем руки россиянам
Дисквалифицированная украинская саблистка Ольга Харлан сделала заявление об отказе от рукопожатий с россиянами. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на агентство AFP.
Дисквалифицированная украинская саблистка Ольга Харлан сделала заявление об отказе от рукопожатий с россиянами. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на агентство AFP.
«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», — сказала Харлан.
Харлан победила Смирнову (15:7) в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После поединка Смирнова хотела подойти к сопернице, однако Харлан выставила саблю в сторону россиянки и покинула дорожку.
Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, поединок не считается завершенным. Смирнова более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. Позднее Харлан была дисквалифицирована с турнира и теперь ей грозит отстранение от других соревнований на срок до двух месяцев.
После инцидента Харлан заявила, что глава FIE Эммаунэль Кацидакис перед началом турнира заверил ее, что после поединка вместо традиционного рукопожатия можно будет предложить сопернице соприкоснуться клинками сабель. Украинская федерация фехтования (NFFU) потребовала немедленно отменить дисквалификацию Харлан и направила в FIE по этому поводу соответствующий протест. В NFFU надеятся, что 32-летней украинке позволят принять участие в командных соревнованиях.