Украинская саблистка Харлан: мы никогда не пожмем руки россиянам

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», — сказала Харлан.

Харлан победила Смирнову (15:7) в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После поединка Смирнова хотела подойти к сопернице, однако Харлан выставила саблю в сторону россиянки и покинула дорожку.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, поединок не считается завершенным. Смирнова более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. Позднее Харлан была дисквалифицирована с турнира и теперь ей грозит отстранение от других соревнований на срок до двух месяцев.